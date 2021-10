A trabajar más: candidatos independientes ya no tendrán que recoger 385 mil firmas sino 580 mil

37 candidatos se encuentran recogiendo firmas. Tendrán que duplicar su trabajo para poder alcanzar sus necesidades. Alejandro Gaviria aseguró que esto no le preocupa

Desde las Registraduría Nacional del Estado Civil, se informó a los aspirantes independientes a la presidencia del país, para el periodo del 2022 al 2026, que deberán recoger más firmas para acceder a sus candidaturas. Hasta antes de esta nueva orden, los interesados, para llegar a la jefatura del Estado, debían recoger mínimo 385.348 firmas ciudadanas, sin embargo, ahora deberán tener bajo su poder 580.620, que, según explicó la entidad, equivale al 3% del número total de votos válidos de elecciones pasadas, tal y como lo que establece el artículo 7 de la Ley 996 del 2005.

El plazo limite para presentar la lista de firmas será el próximo el 17 de diciembre de 2021, por lo que los 37 candidatos hasta la fecha tendrán que aumentar sus esfuerzos para acelerar el proceso de recolección que empezaron el pasado 29 de mayo.

“Para las elecciones presidenciales del 2018, los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales debieron registrar un mínimo de 385.348 firmas, es decir, que ante la alta participación de ciudadanos en las urnas para dichas elecciones, los actuales aspirantes presidenciales postulados a través de esta modalidad, deberán recoger 195.272 apoyos adicionales para inscribir su candidatura”, precisó la Registraduría en su comunicado.

El organismo también recordó que, de acuerdo con el calendario electoral establecido para las elecciones presidenciales del 2022, el plazo para presentar las firmas ante la Registraduría Nacional vence el próximo 17 de diciembre del 2021. Hasta esa fecha, se recibirán, para su certificación, “el número de firmas de los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, así como los promotores del voto en blanco”.

Alejandro Gaviria

Ya hubo algunas reacciones frente al tema. Alejandro Gaviria, quien aspira a la presidencia, y se encuentra recogiendo firmas para conseguir su candidatura, aseguró que este no era un problema para él y su equipo, pues, el apoyo de sus seguidores se ha mantenido firme. “Para los que dicen que estoy desinflado: nuestra meta diaria de firmas es de 11.000. Pero la realidad es muy diferente: hoy nos llegaron 37.299. Muchas gracias”, escribió el exrector de la Universidad de Los Andes antes de repostear una fotografía, tomada por su esposa, Carolina Soto, en la que se ven los sobres que llegan a su casa con listados llenos de firmas.

“Súmale estas 376 que llegaron hoy a la casa, como ocurre a diario”, comentó la mujer que renunció a su cargo en la junta del Banco de la República tras el anuncio de Gaviria a la candidatura de la presidencia de Colombia. Los esfuerzos de Gaviria deberán ser tomados, de la misma manera, por otros candidatos como Enrique Peñalosa, Roy Barreras, Juan Carlos Echeverri, Miguel Ceballos y Rodolfo Hernández.

Durante la semana pasada, en la sección de los Secretos de Darcy, en La FM, la periodista reveló que, según sus investigaciones, la recolección de firmas de los diferentes movimientos políticos para la presidencia van ‘muy mal’ y están ‘colgados’.

Lo que explicó la comunicadora es que hay dos razones por las cuales los ciudadanos no están firmando. Para empezar, comentó que la inseguridad ha sido un factor importante, pues, por miedo, la comunidad no confía en detenerse a hablar con desconocidos. Por el otro lado, el miedo al contagio de coronavirus también pone a pensar a la comunidad que, por su bienestar, prefiere no acercarse a los recolectores de firmas ni tomar el mismo esfero con el que decenas de personas antes han firmado las hojas.

Por aquellos días, a finales de septiembre, Quinn contó que, ante la falta de firmas, se estaba buscando la forma de que el Consejo Nacional Electoral redujera la cantidad de firmas, sin embargo, la entidad manifestó que eso no sería posible.





