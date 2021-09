Arrancó la primera edición del Festival Internacional de cine en el Páramo de Sumapaz

Arrancó “El Cine Suma Paz”, la primera edición del Festival Internacional de cine en el Páramo de Sumapaz

El último gran páramo del mundo, el Páramo de Sumapaz, se convirtió en el escenario de la primera edición del Festival Internacional de cine “El Cine Suma Paz” que tiene como objetivo generar espacios de reflexión a través del cine que permitan acercar a la audiencia internacional la discusión sobre la protección del medio ambiente, y la cultura de paz.

En esta oportunidad, la programación se ha realizado de forma híbrida del 10 al 25 de septiembre, con actividades presenciales y virtuales. Este proyecto nació como una iniciativa de la Fundación Cine Social con la intención de contar historias que hablan sobre la protección del medio ambiente y la cultura de paz.

La primera edición del Festival contará con muestras internacionales, espacios académicos y una selección oficial compuesta por 80 películas de todo el mundo con las que se busca posicionar al cine como una herramienta que despierte la conciencia sobre la protección del medioambiente y la cultura de paz entre los seres humanos y los ecosistemas que lo rodean. Además se desarrolla en un contexto social complejo, en el que el país supera los 100 líderes sociales asesinados.

“El Cine Suma Paz es un espacio con el que buscamos reafirmar nuestro compromiso con la educación ambiental, con la defensa del medio ambiente y con las personas que luchan por las transformaciones sociales y ambientales, desde diferentes lugares del mundo”, manifestó Cristhian Ossa, Director de la Fundación Cine Social.

“Creemos que esta es una gran oportunidad para visibilizar las historias de la comunidad y la relación entre la protección de nuestro entorno y la cultura de paz. En estos tiempos donde los colombianos atravesamos una división tan profunda, necesitamos generar puentes de comunicación y diálogo entre nosotros, además nutrirnos de experiencias relacionadas a las temáticas del festival en donde el mundo ya ha explorado caminos y soluciones históricas, las cuales a veces no conocemos e imposibilitan implementarlas en nuestra cotidianidad.” añadió Ossa.

Por otra parte, en el marco del festival, se crearon contenidos cinematográficos, uno de ellos es Pico de Plata, que relata la historia de un grupo de campesinos que libraron una batalla histórica para proteger al cerro Pico de Plata de la explotación minera en Fusagasugá. Este cortometraje se estrenará el 10 de septiembre en la ceremonia inaugural del Festival.

Cabe señalar que en el marco del festival se realizarán exhibiciones de las películas en las comunidades que integran la Provincia del Sumapaz, Municipios de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, de igual manera, durante el desarrollo del festival, se contará con una plataforma que permitirá reproducir las películas y los contenidos del festival sin ningún costo en cualquier país del mundo.

La convocatoria internacional para que productores audiovisuales colombianos y de otros países participaran en la selección y premiación de los mejores contenidos audiovisuales cerró el 31 de mayo, logrando la inscripción de 2.514 películas de 115 diferentes países de los 5 continentes del mundo.

En este sentido, se destaca la participación de los productores españoles, quienes lograron hacer parte de la selección oficial del festival con 19 películas: A contracorriente, Bideak, Cómplices, Cuando llegue la carta, Dores, El Efecto Mariposa. De Colmenar Viejo a la Antártida, El Infierno, El jardinero clandestino, Filomena, Human Trash, Latidos de mina, Los ojos de la tierra, Madrid 2120, Norte, Per molt que buffe el vent, Per molt que buffe el vent, Reinaldo Arenas and other travel companions, Sacar a la luz (la memoria de las rapadas), Songs to the dead children of Auschwitz y The melting point.