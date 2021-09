Dura respuesta de Claudia Palacios a seguidor que le criticó sus canas

El nombre de Claudia Palacios ha figurado entre los más destacados del periodismo latinoamericano desde hace más de dos décadas, pues además de la experiencia que le dejó el relatar cientos de historias a través de grandes medios como CM&, Caracol, El Tiempo y CNN; se ha desempeñado también como una destacada escritora.

Sin embargo, lejos de los textos que plasma en sus libros o columnas, la caleña ha sido tema de conversación entre sus millones de seguidores, luego de hacer pública la vehemente respuesta que le dio en horas recientes a un seguidor suyo, el cual le escribió a sus mensajes directos para aconsejarle que debería pintarse las canas y, de ese modo, no verse “vieja nunca”.

“Entonces no me siga. No deseo entre mis seguidores a gente que cree que mi valor está en satisfacer sus conceptos (limitados, por cierto) de juventud, belleza, feminidad ni nada por el estilo. Se nota que no se ha tomado el trabajo de enterarse quién soy”, contestó Claudia Palacios a través de una de sus historias en Instagram.