Huyendo de las amenazas en su país terminó muriendo en el desierto de Arizona: la trágica historia de la colombiana que intentó cruzar la frontera de Estados Unidos con sus hijos

Con 37 años de edad, Claudia Marcela Pineda era madre y padre a la vez. Vivía sola en Tunja (Boyacá), y tras quedarse sin empleo, decidió emprender un viaje con sus hijos María José Sánchez y Kristhyan Pineda -de 11 y 2 años de edad- desde Colombia hacía los Estados Unidos con el fin de brindarles mejores oportunidades. Sin embargo, lo que inició como el sueño de un futuro mejor terminó en una tragedia.

“Por favor ayúdenme que me voy a desmayar”, fueron las últimas palabras de esta madre colombiana antes de que ella y su hija fallecieran en medio de las altas temperaturas del desierto de Arizona, que incluso pueden llegar hasta los 48 grados centígrados.

Horas antes, de acuerdo con los familiares de Pineda, la mujer de 37 años se comunicó por última vez con ellos cerca de las 6:00 de la mañana (hora colombiana). Claudia había hablado con su esposo, Hugo Pinzón, quien la esperaba a ella y los dos pequeños en Estados Unidos, y con otra persona cercana que también sabía de su viaje.

“Supuestamente iba a un lugar donde la iban a dejar en la frontera y ahí esperaría a que pasara Migración. Pero nunca me dijo que tenía que atravesar un desierto (…). Estoy segura de que ella no sabía eso, porque si lo supiera, no habría arriesgado a los niños de esa manera”, contó en diálogo con el periódico El Tiempo un ser querido de Pineda.