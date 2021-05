Con nuevos 4 puntos de vacunación, Bogotá agilizará la inmunización de personas mayores de 55 años

Los centros comerciales Santa Fe, Parque la Colina, Nuestra Bogotá, y la biblioteca el Tintal son los nuevos puntos dispuestos para que los habitantes de la capital colombiana mayores de 55 años se inmunicen contra el nuevo coronavirus. Foto: Secretaría de Salud

Para este fin de semana se tiene programado que los habitantes de Bogotá mayores de 55 años puedan vacunarse en los 13 puntos que se dispusieron en centros comerciales y otros establecimientos públicos para quedar inmunizados contra el nuevo coronavirus sars-cov-2.

Dentro los sitios dispuestos para que los ciudadanos sean vacunados, el Distrito estableció cuatro nuevos con el fin de que se pueda agilizar esta nueva fase de la inmunización.

“Desde el punto de vista del Distrito abrimos cuatro puntos más de vacunación que les queremos compartir en el centro comercial Santa Fe, en el centro comercial Parque la Colina, en el centro comercial Nuestra Bogotá, y en la biblioteca el Tintal, en el suroccidente de Bogotá. Hay otros tantos puntos de vacunación, como los que ustedes de pronto ya conocen en centros comerciales”, anunció el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

De esta manera se espera que en la ciudad se pueda aumentar la velocidad de la vacunación, que para la Alcaldía de la capital colombiana es la mejor forma de superar la crisis que ha provocado la pandemia en la ciudad.

“Bogotá está comprometida con la vacunación contra el covid-19 como la mejor estrategia para salir de este difícil momento. Hemos mejorado nuevamente nuestros niveles de vacunación diaria, volvimos a vacunar a más de 40.000 personas y estamos en el propósito de no bajar de ese límite, pero eso requiere de esfuerzos de parte de todos”, expresó el funcionario.

El secretario de Salud recordó que la ciudad ya cuenta con puntos de inmunización de personas en centros comerciales cuyos espacios dan facilidades para quienes se aplicarán las dosis contra el sars-cov-2.

“La ventaja de los puestos de vacunación en los centros comerciales es que Ud. puede ir a un espacio que está cubierto, que si hay lluvia o si hay sol no va a tener inconveniente. Pero además si una persona va acompañada por alguna razón le pueden esperar con toda comodidad y con unos espacios amplios y cómodos”, explicó.

Gómez recordó que los mayores de 55 años que no han sido citados pueden acudir a esos lugares para que les apliquen la dosis correpondientes.

“Sigamos haciendo caso al proceso de convocatoria, si usted ya fue citado para un día y un punto en particular por su EPS, acuda a esa cita, aquí no hay ningún problema. Si ya fue citado acuda, pero si no ha sido citado y tiene 55 o más años aquí en la ciudad de Bogotá, acuda sin agendamiento a cualquiera de los puntos que hemos publicitado”, concluyó el secretario de Salud.

No obstante, para este proceso de inmunización los ciudadanos el siguiente orden de acuerdo al último dígito del documento de identificación:

Estos son los otros puntos de vacunación que dispuso la alcaldía en la ciudad:

