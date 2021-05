“Qué ridiculez”: esposo de Valerie Domínguez es criticado por recrear su parto en un TikTok

Valerie Domínguez y su esposo, Juan David ‘El pollo’ Echeverri, se han convertido en una de las parejas más queridas de las redes sociales en la última semana. El embarazo de la exseñorita Colombia y el nacimiento de Thiago, su primogénito, han sido los temas de los que han hablado sin parar y de los que han compartido gran cantidad de contenidos con el fin de mostrar, sin filtros, cómo son estos procesos en sus vidas.

‘El pollo’ es quien más ha sorprendido a los internautas por el gran amor que le profesa a la también modelo y presentadora colombiana, además de los detalles y atenciones que ha tenido con ella desde que se casaron a escondidas a finales de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

No obstante, el entrenador fitness también ha caído en las críticas y rechazo de algunos usuarios de las redes que consideran que su comportamiento ya es exagerado y hasta “ridículo”. Esto último luego de que Echeverri compartiera en su cuenta de Instagram un TikTok recreando cómo fue el parto de Valerie Domínguez.

En el video, de menos de un minuto, aparece ‘El pollo’ con una peluca larga y una barriga falsa en un supuesto trabajo de parto. Sus gestos claramente son de “dolor”, mientras por momentos canta un poco de la letra de la canción ‘Ego’ de Beyoncé. Su publicación la acompañó del siguiente mensaje: “Bueno, acá les comparto un momento muy íntimo. Así le fue a mi esposa Valerie Domínguez en el parto de mi hijo Thiago Echeverri Domínguez”.

La mayoría de usuarios le respondieron con emoticones de risa y corazones, pero también hubo decenas de malos comentarios por el video que retrató un momento tan “íntimo y doloroso”. Entretanto, la exseñorita Colombia no ha publicado nuevos contenidos en sus redes sociales durante los últimos días, puesto que debe estar cien por ciento enfocada en su bebé y en su recuperación.

“Ojalá les dieran los dolores a ustedes y nosotras no más pujar. Sería maravilloso”; “Ni se imaginan ustedes lo que es un dolor de parto”; “Eso sí no gusta, ridículo, burlándose del dolor de Valerie”; “Si supieran el cómo siente ese dolor. No tiene comparaciones”; “Algo gracioso, pero ese momento es doloroso realmente”; “Ya se ridiculiza bastante...traten de buscar contenido que sea diferente”, son algunas de las respuestas que acompañan la publicación.

Para otros el hecho de haberle abierto una cuenta de Instagram a Thiago fue una idea descabellada, pues es tan solo un recién nacido. Vale recordar que días atrás la pareja comenzó a manejar este perfil que rápidamente se volvió viral y ya supera los 36.300 seguidores. En el mismo, por el momento, hay cuatro publicaciones, de las cuales tres son los videos de cuando la pareja se enteró de que serían papás, la primera ecografía realizada en el mes de septiembre de 2020 y el momento en que les dieron la noticia a sus familias.

Thiago Echeverry Domínguez nació el 19 de mayo en una clínica de Miami, Estados Unidos. Tal y como lo contaron sus padres, el parto de la exseñorita Colombia fue difícil por las varias contracciones que sufrió y la lenta dilatación que tuvo para dar a luz. Incluso la devolvieron una vez de la clínica por una falsa alarma de que tendría a su bebé.

“Decidimos compartir algunos momentos íntimos de nuestro trabajo de parto porque creemos firmemente que hace falta quitarle el velo de romanticismo a muchas etapas de nuestras vidas”, ha sido el mensaje que la pareja ha dejado en claro.

SIGUE LEYENDO