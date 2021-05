Instagram y Facebook responden a las denuncias por censura sobre las protestas en Colombia

Foto de la protesta: (Colprensa - Camila Díaz)

En las últimas horas en Colombia, varios usuarios de la red social de Instagram denunciaron que la aplicación estaría censurando sus historias sobre las protestas que vienen sacudiendo hace unos días el país. Incluso, lo hicieron varios artistas que evidenciaron la anomalía en Twitter.

“Mis historias en Instagram de las últimas 24 horas tienen un promedio de 35 mil vistas excepto unas en donde me dirijo a la comunidad colombiana en City Hall de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) en una velatón. Esas tienen sólo mil. Las han restringido y después borrado. ¿CENSURA? Si. ¿Uds también?”, comentó la actriz Carolina Guerra.

Una denuncia a la que se sumó la también actriz Carolina Ramírez. “Alguien queriendo ver mis historias y a los demás no les llegan las notificaciones ni les aparezco en la pantalla de inicio (como solía pasarles)... ahí qué o qué?”, se preguntó. Asimismo, habló de censura por parte de Instagram.

La respuesta de Instagram y Facebook

Ante estas anomalías desde Instagram aseguraron que el problema con las historias (instastories) es a nivel mundial y no solo en Colombia. “Sabemos que algunas personas tienen problemas para cargar y ver historias. Este es un problema técnico global generalizado que no está relacionado con ningún tema en particular y lo estamos solucionando ahora mismo. Proporcionaremos una actualización tan pronto como podamos”, señalaron.

Por su parte, según citó El Tiempo, un vocero de Facebook, empresa a la que pertenece Instagram, lo que sucede con las publicaciones relacionadas con las protestas en Colombia puede ser culpa de los algoritmos de la aplicación.

“Sabemos que las personas acuden a Facebook para debatir los temas que más les interesan y tenemos normas para mantener un ambiente seguro en nuestras plataformas, que no permiten publicar imágenes violentas. En el marco de las manifestaciones en Colombia, estamos trabajando para habilitar publicaciones que sean de interés público, advirtiendo a los usuarios que puede tratarse de imágenes sensibles”, afirmó un portavoz de la compañía.

Una situación similar se vivió el año pasado en las marchas en Estados Unidos contra el racismo que compartía momentos con una etiqueta de Black Lives Matter. A lo que Instagram informó en su momento: “Somos conscientes de que algunas personas se encuentran incorrectamente con mensajes de “acción bloqueada” cuando usan el hashtag #blacklivesmatter o compartir publicaciones relacionadas. Contamos con tecnología que detecta una actividad que aumenta rápidamente en Instagram para ayudar a combatir el spam”.

Y agregó: “Dado el aumento de contenido compartido en #blacklivesmatter, esta tecnología está entrando en vigor incorrectamente. Estamos resolviendo este problema lo más rápido posible e investigando un problema por separado al cargar historias”.

Sobre las manifestaciones en Colombia, algunos organismos internacionales como la Unión Europea y la ONU han condenado la represión policial que se ha presentado en los últimos seis días y que registró su peor jornada la noche de este lunes 3 de mayo en Cali, donde se reportan al menos cinco muertos y más de 33 heridos.

Algunos de los medios más importantes del mundo han registrado la preocupante situación de derechos humanos que se está padeciendo en las principales ciudades del país, en las que se estaría presentado una represión por parte de miembros de la Policía y el Ejército Nacional.

