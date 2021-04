Mánager de Lady Noriega anunció que la actriz tiene neumonía por contraer de COVID-19

Foto: redes sociales

El pasado 6 de abril, la actriz y cantante colombiana Lady Noriega, por medio de sus redes sociales, informó que dio positivo para COVID-19. Noriega aseguró contagiarse en Medellín y fue hospitalizada de inmediato.

Para esa fecha, la actriz explicó que estaba presentando una evolución favorable en su salud, y que, a pesar de ser hospitalizada, no había tenido que ser remitida a la unidad de cuidados intensivos. Unos días después su la salud empeoró, exactamente el pasado sábado 17 tuvo que ser trasladada a la UCI de la Clínica El Rosario de Medellín, donde fue intubada para tratar ciertas dificultades pulmonares, de acuerdo con información de Noticias Caracol.

Sobre esta situación, Efraín Buitrago, mánager de la actriz, en una entrevista para La FM, explicó que, pese a que Lady Noriega tuvo que ser intubada, según el más reciente reporte médico, se encuentra en una condición estable. “Ella iba bien, pero luego tuvo una recaída en los pulmones. Tuvo una complicación porque ese virus es muy agresivo. Cuando la iban a ingresar a la UCI, ella iba muy tranquila”, añadió el mánager.

Luego de dar positivo y contarle a sus seguidores, Noriega les agradeció a sus fans por medio de Instagram por estar pendientes de su estado de salud y el apoyo que le han brindado en medio del momento que atraviesa con la enfermedad.

“Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres, es horrible lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”, escribió.

En su perfil de Instagram su última publicación fue el 8 de abril y en este post comentó que: “Hoy he amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado gracias a Dios. Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín, y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contacto con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial. Mi contagio fue en Medellín”.

Sobre la reciente noticia muchos de sus seguidores le han dejado mensajes de aliento, además de ellos la cantautora de música popular colombiana Arelys Henao y la actriz Luly Bossa, quienes en la última publicación de la artista donde aparece cantando, le enviaron mucha fortaleza y bendiciones.

“Dios te cuide y te proteja, mi bella amiga. Estás en mis oraciones, eres una mujer muy fuerte”, escribió Arelys. Y Luly Bossa comentó: “Tienes que salir de ese bicho, arriba. Él nos saca siempre de donde sea que estemos”.

“Leidy, no puedes tener certeza de dónde fue ni cómo. Ni tampoco dar explicaciones. El COVID-19 está en el aire que respiramos. No eres responsable del contagio. Y si lo somos, nadie tiene derecho a juzgarnos, porque en tu profesión cantar con un tapabocas es prácticamente imposible. De pronto con una mascarilla; además, tú estás lejos de tu público. ¡Enfócate en tu recuperación y no en tanta gente desocupada que solo son robadores de paz!”, escribió una sus seguidoras en esta red social.

