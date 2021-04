Crisis de la papa ha empeorado, aseguran campesinos de Boyacá

Según han informado campesinos que se encuentran en Boyacá, la crisis de la papa ha seguido empeorando. - Colprensa.

Varias asociaciones de campesinos cultivadores de papa, que se encuentran ubicados en el departamento de Boyacá, han asegurado reiteradamente que “la crisis de la papa no ha terminado y está peor que antes”. Por otro lado, informaron que hasta ahora algunos comenzaron a pagar sus deudas a bancos que les permitieron préstamos para ayudar al vacío del año pasado.

De acuerdo con información del periódico El Tiempo, medio que estuvo en diálogos con Flor Alba Rodríguez Zamora, representante de dos asociaciones de cultivadores de papa en Samacá, Boyacá, actualmente hay cuatro principales problemas que atraviesan los paperos.

“El primero, los préstamos que debieron empezar a pagar; segundo, el precio al que los intermediarios quieren comprarles la papa; tercero, ahora que el precio del producto por fin subió, ellos no tienen mucha papa para vender porque no sembraron antes a causa del miedo a endeudarse más y no tenían dinero; y, cuarto, les preocupa que el Gobierno justo ahora decida importar papa y desplazar a los campesinos de la venta del producto”.

Frente a esta situación, Juan Camilo Restrepo, viceministro de agricultura, aseguró que el Gobierno nacional no ha desprotegido ni dejado de lado a los campesinos y “que, si bien no es perfecto, el campo colombiano ha crecido y le está cumpliendo al país, principalmente bajo la campaña ‘Consuma lo nuestro’”.

Sobre el precio de la papa y su importación, el viceministro de agricultura insistió en que: “A partir del programa que implementamos el año pasado podemos decir hoy que el precio de la tonelada de papa en Colombia supera los 900.000 pesos y su producción es inferior a 700.000, por lo que producir papa colombiana está en un momento importante”.

Además, añadió que hasta la fecha, la exportación de la papa no ha sido grande y que por esto los campesinos no deben estar preocupados. “En 2020 se importaron 50.000 toneladas de papa, mientras que la producción local fue de más de 2,2 millones de toneladas”, agregó Restrepo. Esta cifra, según el Ministerio de Agricultura, sería de solo el 2,27 por ciento del total del alimento en el país.

Según Restrepo, en el Congreso de la República se encuentra trabajando en una ley de financiamiento para que las personas que pidieron préstamos de este tipo, es decir, cómo lo han hecho los campesinos, tengan condiciones más favorables y apoyos para salir de la deuda.

El viceministro también explicó, frente a este tema, que desde el 2020 se tiene establecido un plan para que los campesinos puedan vender sus productos a un costo acordado con un cliente por medio de un contrato, con el cual se cuenta con la ventaja de poner un precio que ellos negocien como justo y se elimine el intermediario.

Por último, Flor Alba Rodríguez le manifestó al diario que las actuales ayudas que el Gobierno les prometió no estaban llegando como esperaban y que “se estaban perdiendo en el camino”. Esta situación les preocupa tanto a Rodríguez como a las más de 1.500 familias que integran las dos asociaciones que ella lidera.

