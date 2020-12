Exministro Andrés Felipe Arias desmiente estar en Chile y denuncia amenazas contra él y su familia

El uribismo dará la pelea en el Congreso para una reforma legal retroactiva que permita un nuevo juicio para Arias

Por segunda vez, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, tuvo que salir a desmentir noticias falsas respecto a sus salidas del pabellón del Cantón Norte de Bogotá, donde se encuentra privado de la libertad. En esta oportunidad, a través de un comunicado, el exministro del gobierno Uribe aseguró que no era cierto que estuviese en Chile, como se venía rumoreando en los últimos días.

“La noticia falsa de este fin de semana gravita sobre mi presencia en Chile. He sido informado por mis apoderados y familia que, como era de esperarse, las amenazas y mensajes de odio se han exacerbado el día de hoy ”, escribió Arias en un comunicado oficial, publicado el domingo 27 de diciembre.

A principios de ese mismo mes, el ahora condenado por el caso del escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS), también estuvo entre los rumores de una posible fuga de su parte, rumor que salió a desmentir el INPEC a través de su cuenta de Twitter.

Reiteramos que hasta la fecha el señor Andrés Felipe Arias, se encuentra en el Cantón Norte de Bogotá y no ha salido al permiso de 72 horas que le fue otorgado. pic.twitter.com/ew1PKrnz4Q — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) December 6, 2020

“Hace 20 días circuló una de estas noticias falsas según la cual yo había salido al permiso de 72 horas y no había regresado. Desde luego, las amenazas y mensajes de odio aumentaron”, recordó Arias.

Ambas situaciones han sido consecuencia del permiso que le concedió un juez de ejecución de penas al ex funcionario en el que, Arias, tendría permiso para salir durante 72 horas con fines laborales o educativos. El recurso, solicitado por el mismo recluso, no ha sido utilizado todavía, según explicó, a través de su comunicado, Andrés Felipe Arias.

“Quiero dejar claro que no he hecho uso del permiso de salida y que, en el momento de hacerlo, será responsabilidad de quienes han instigado estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio lo que me pueda suceder a mí o a mi familia”, sentenció.

Lo que se rumoraba en noviembre era que Andrés Felipe habría salido de su lugar de detención para cumplir con su permiso de tres días, y que no habría regresado a pagar su condena, que suma un total de 17 años de prisión.

Arias fue condenado en 2014 tras una audiencia en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ese ente, declaró a Arias como responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Para el exfuncionario, la situación respecto a noticias falsas en su contra es preocupante, por lo que también dejó por escrito, que le solicitaba a las autoridades competentes investigar de dónde provenían pues, además de inventar cosas sobre él y su situación legal, estarían poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares y conocidos.