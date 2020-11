Papá de cantante Beéle se queja del olvido de su hijo

Beéle, el cantante colombiano que el año pasado ganó fama nacional e internacional por la canción “Loco”, está siendo objeto de críticas en redes sociales luego de que su padre se quejara públicamente de la forma como se ha comportado con su familia tras alcanzar la fama.

Breiner López Chiquillo hizo un en vivo en Facebook en el cual denunció que su hijo se olvidó completamente de él y no le ayuda económicamente.

En la publicación, el hombre tildó a su hijo de “desagradecido”, alegando que este no le habla ni le ayuda económicamente después de todo lo que su progenitor hizo para ayudarle a conseguir el reconocimiento del que ahora goza.

“Este video lo hago para mostrarle a ustedes la clase de hijo que yo crié, un poco desagradecido. Brandon, mi hijo, es cantante gracias a mí y tengo de testigo a toda la cuadra 6D en Simón Bolívar”, manifestó el padre del cantante de 18 años.

“Yo a mi hijo le pagué Bellas Artes a punta de pagadiario, aparte que pagaba la tarifa, le daba 10 mil para la merienda y 20 mil para la comida", recordó López en el video.

Asimismo, explicó las razones por las cuales el intérprete está disgustado con él.

“Está bravo conmigo porque lo denuncié en la casa de familia porque el tipo no me pasa nada y yo no puedo trabajar. Yo le compré una guitarra eléctrica a punta de pagadiario, 50 mil pesos pagaba diario cuando yo era taxista. Los taxistas de Radio Reloj son testigos de lo que yo hacía por el hijo mío, prestaba un millón, dos millones, tres millones y pagaba 50 mil diario, me levantaba a las 3 de la mañana para estar allá temprano y me acostaba tarde a las 9 de la noche”, agregó el señor.

Breiner se quejó también de que Beéle se ha olvidado, no solo de él, sino de sus abuelas, sus tías y de todas esas personas que fueron importantes en su crianza.

“Hago este video porque tengo rabia. El tipo está en Barranquilla y ni siquiera llama a la abuela para ver cómo amaneció. Ponte bravo conmigo, bobo, pero ¿con tu abuela, tus tías y tus primas, que fueron las que me ayudaron a levantarte?”, afirmó.

Actualmente, el padre del artista está enfermo, y denuncia que el cantante no lo ayuda con sus medicinas, ya que el tuvo que renunciar a su empleo como taxtista por problemas de presión.

“Le pedí que me ayudara con las medicinas. Él me prometió que me ayudaría con los servicios, con la comida, con las medicinas y no me ha dado nada. ¿Por qué? Porque él se metió a vivir con una muchacha, ella lo manipuló”, reclamó el hombre.

Hablándole directamente a la cámara, Breiner le envió un mensaje a su hijo.

“Yo sabía que tú ibas a triunfar porque Dios es grande y yo siempre se lo pedí, pero no pensé que me ibas a pagar así”, concluyó.

Hasta el momento, el intérprete de “De 0 a siempre” no se ha pronunciado.

