EE.UU pide en extradición por narcotráfico familiares de directora del grupo contra finanzas criminales de la Fiscalía

Fiscal Ana Catalina Noguera. Foto: Fiscalía General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, avalaron la extradición a los Estados Unidos de los hermanos Rafael y Enrique Noguera, por los delitos de narcotráfico. Los empresarios son familiares de la fiscal Ana Catalina Noguera, directora del Grupo contra las finanzas criminales en la Fiscalía General de la Nación.

La captura y solicitud de extradición de los hermanos Noguera se dio luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA) descubriera una red de narcotráfico integrada por 11 personas, entre la cuales estaban involucrados empresarios y funcionarios del aeropuerto de Barranquilla.

El grupo, con la ayuda de una controladora aérea, usaban una pista clandestina en Santa Marta, para transportar kilos de droga a México y, posteriormente, distribuirla en los Estados Unidos.

“ La Organización de narcotráfico está integrada por coordinadores, funcionarios gubernamentales corruptos, operadores de escondites de drogas y un patrocinador mexicano de la operación, quién proporcionó los aviones y pilotos ”, explicó la Fiscal Auxiliar para el Distrito de California, Chelsea Norell, de acuerdo con información del noticiero Canal 1.

En el mismo documento, la Fiscal Norell confirmó la captura de los hermanos Noguera, quienes, de acuerdo con la información emitida, administraban un rancho cerca a la pista aérea en donde se ocultaba la cocaína.

De acuerdo con Noticias Uno, fuentes que siguen de cerca el proceso confirmaron que Rafael y Enrique Noguera son primos de la fiscal Ana Catalina Noguera, encargada de las Finanzas Criminales en la Fiscalía , dependencia que administra la extinción de domino y el lavado de activos.

“Cuando me enteré por una persona de la captura de estas personas, inmediatamente ordené a la Coordinadora de la Policía Judicial de Extinción de Dominio se diera inicio a la iniciativa investigativa”, explicó Noguera al mismo medio.

La Fiscal Noguera añadió que no se declarará impedida en sus funciones, debido a que sus familiares pedidos en extradición por Estados Unidos no guardan el cuarto grado de consanguineidad con ella. Además, señaló que la DEA no hizo la correcta notificación de la solicitud de extradición a la dependencia de la extinción de dominio de la Fiscalía.

“Causa extrañeza el por qué jamás ni el SIU, ni la DEA, ni el Director de Narcotráfico, pusieron como corresponde, en conocimiento de la Dirección esta captura con fines de extradición”, indicó Noguera a Noticias Uno.

En el proceso de extradición, la Fiscalía también adelanta un proceso para que le sean decomisados a los hermanos Noguera varios bienes, entre estos el rancho y la pista clandestina.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia informaron que ya dieron el aval de extradición de los hermanos Noguera, y que serán llevados a los Estados Unidos en los próximos días.

El negocio en la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía

Hace dos semanas, el diario El Espectador publicó un artículo donde daba a conocer que el narcotraficante José Bayron Piedrahita, contó que, desde la Dirección de Extinción de Dominio, en ese entonces bajo la dirección de Andrea Malagón, oficiales de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos), y abogados, ofrecían dinero para que pudieran interceder en los procesos de la unidad.

“ Al parecer, la tarifa que por varios años manejó Extinción de Dominio era cobrar el 10 % del valor de los bienes afectados, y este variaba según el perfil de las personas contactadas. El dinero, se repartía entre los agentes de turno en la OFAC y las fiscales que se encargaban de cometer errores técnicos en la incautación de bienes, para que después los abogados pudieran alegar la ilicitud de los procesos y retomar la posesión de los bienes ”, explicó una fuente al diario.

La fiscal Noguera sucesora de Malagón, se encuentra investigando las irregularidades de este grupo, además de la Fiscal Mónica Valencia, quién trabajo con Malagón, y quien tenía procesos relacionados con testaferros y narcotraficantes.