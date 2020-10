Aprobadas las sesiones virtuales de los congresistas, pero se queda el pago de viáticos

Foto de archivo. Panorámica del Congreso colombiano durante el aislamiento obligatorio contra la propagación del coronavirus en Bogotá, Colombia, 20 de marzo, 2020. REUTERS/Leonardo Muñoz. NO VENTAS NO ARCHIVOS

La plenaria del Senado aprobó en último debate este miércoles el proyecto de ley que buscaba reglamentar las sesiones virtuales, remotas y mixtas en el Congreso de la República. La votación cerró con 62 votos a favor y 9 en contra. A través de esta modalidad se pondrán aprobar actos legislativos, leyes orgánicas y estatutarias, mociones de censura y elección de funcionario. Sin embargo, la iniciativa estableció una protección especial para los temas relacionados con el acuerdo de paz.

El ponente de la iniciativa fue el senador por el partido de la U Germán Varón Cotrino, quien explicó que “la ley orgánica establece que para las modificaciones que por actos legislativos se haga al proceso de paz, no se podrán tratar dichos temas de manera virtual o semipresencial, sino que tendrá que ser de presencial exclusivamente”.

El proyecto de ley de las sesiones virtuales busca que la dinámica del Congreso de la República se detenga por la contingencia ,que podría causar el hundimiento por términos de algunas iniciativas que están avanzadas como los proyectos de acto legislativo o los de ley que tienen ya cuatro semestres de discusión.

El voto y las sesiones remotas del Congreso se fundamentan en el artículo 140 de la Constitución Política que dice que “el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”.

Las sesiones mixtas o no presenciales serán solo una excepción ya que, como lo dictamina la Ley 5ta de 1992, la regla general son las sesiones presenciales.

En la plenaria también se debatía si se eliminaba o no el pago de los gastos de representación y viáticos para los congresistas que asisten virtualmente. En la votación del artículo, el Sí sacó 33 votos y el No 26, pero al no llegar a la mayoría reglamentaria, no se aprobó. La norma dice que en estos casos siempre se aprobará con la mitad más uno.

Los gastos de representación llegan a los 14 millones de pesos mensuales, que en un total, junto al sueldo básico y la prima especial de servicio, suman 32.741.755 pesos por congresista.

La senadora Angélica Lozano dijo que, a pesar de que esta vez no se pudo disminuir el salario de los congresistas, seguirá intentándolo. “Llevamos 6 años intentándolo y más temprano que tarde lo lograremos”, aseveró.

Desde la bancada de Gobierno, el senador Santiago Valencia del Centro Democrático señaló la iniciativa de populista. “El problema es el populismo. Esto es una ley orgánica que reforma la ley quinta y nada tiene que ver con el salario de los congresistas, esta no es la ley pertinente para hacerlo”.

Por su parte, John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa y Libres dijo que el artículo no tiene consecutividad con el tema de las sesiones virtuales, presenciales y mixtas, ya que no se está evaluando el salario de los congresistas. “Es mejor acompañar los proyectos de ley que van en esa vía”, concluyó.