"A mí me tocaba muchas veces recibir a los taquilleros el producido de las 24 horas. Yo tenía que pesar con una gramera lo producido. Me tocaba a mí dejar un hueco que entraban 40 lonas con 4 mil monedas por ese lado y emparejaba (…) Ya en la noche, me tocaba llegar y sacar la unidad de ahí para una tiendita a unas maquinitas donde llegaba por la plata todos los días. El producido de la noche, al otro día, me tocaba recibirlo por la mañana. Las pesamos en la báscula".