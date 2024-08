¿Más cerca de encontrar vida en Marte? Descubren una enorme cantidad de agua a gran profundidad

El módulo Insight de la NASA y los datos recabados en Marte afirman que hay agua bajo su superficie (NASA/ Infobae infografías)

La superficie del planeta Marte tiene signos inequívocos de la abundante presencia de agua que corría en ríos, que formaban deltas y que terminaban en océanos. ¿Pero dónde quedó el agua? ¿Se evaporó al sucumbir su atmósfera? Hoy en día, lo único visible es el hielo permafrost en los polos del planeta.

La ciencia busca repuestas a estas preguntas desde hace siglos. Pero nuevos estudios efectuados a partir de los datos provistos por un robot de la NASA que trabajó en Marte, podrían comenzar a dar respuestas claras a estos interrogantes.

Si bien se cree que parte del agua se perdió en el espacio al colapsar la atmósfera planetaria, las investigaciones han sugerido que esa no es toda la historia y que el agua podría haberse incorporado a minerales, enterrada como hielo o incluso existir en forma líquida en las profundidades de la corteza del planeta.

Los mapas satelitales de Marte muestran rastros de agua que surcó hace millones de años (NASA/USGS)

Ahora, científicos de la Universidad de California en San Diego afirman que sus cálculos sugieren que grandes cantidades de agua líquida se pueden encontrar atrapadas dentro de rocas a unos 11 a 20 kilómetros debajo de la superficie marciana.

“Nuestra estimación de agua líquida es mayor que los volúmenes de agua que se propone que habrían llenado los posibles océanos marcianos antiguos. Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, tanto en la superficie como en el interior. Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y cuánta hay”, dijo el doctor Vashan Wright, coautor del estudio de la Institución Scripps de Oceanografía perteneciente a la universidad y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Wright y sus colegas realizaron cálculos basados en datos de gravedad de Marte y mediciones registradas por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Estas últimas revelan cómo la velocidad de las ondas sísmicas (creadas por terremotos en Marte e impactos de meteoritos) cambian con la profundidad dentro de la corteza del planeta rojo.

El módulo InSight de la NASA trabajó varios años en Marte analizando las ondas sísmicas en el interior planetario (REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Handout via Reuters)

“Una corteza media cuyas rocas están agrietadas y llenas de agua líquida explica mejor los datos sísmicos y gravitacionales captados”, aseguró Wright.

Así, utilizando la actividad sísmica para explorar el interior de Marte a través del robot de la NASA, los geofísicos han encontrado evidencia de una gran reserva subterránea de agua líquida, suficiente para llenar los océanos de la superficie del planeta. Los datos analizados permiten a los científicos estimar que la cantidad de agua subterránea hallada podría cubrir todo el planeta hasta una profundidad de entre 1 y 2 kilómetros.

“En la Tierra, el agua subterránea se infiltró desde la superficie y creemos que este proceso ocurrió en Marte. La infiltración debe haber ocurrido durante una época en la que la corteza superior era más cálida que hoy”, precisó el experto geólogo y adelantó que si bien los resultados no descartan la posibilidad de que el agua también se haya perdido en el espacio o haya quedado atrapada en minerales, “el trabajo permitió a los científicos reevaluar las contribuciones relativas de estos diferentes mecanismos a la pérdida de agua superficial marciana del pasado”.

La estructura de Feòrachas halladas por el rover Perserverance de la NASA también muestran elementos que habían sido claramente influenciados por el agua (NASA/JPL-CALTECH/MSSS)

Wright, junto con sus colegas Michael Manga, de UC Berkeley, y Matthias Morzfeld, de Scripps Oceanography emplearon un modelo matemático de física de rocas, idéntico a los modelos utilizados en la Tierra para cartografiar los acuíferos subterráneos y los yacimientos petrolíferos. Y concluyeron que los datos sísmicos de Insight se explican mejor por una capa profunda de roca ígnea fracturada saturada de agua líquida. Las rocas ígneas son magma caliente enfriado, como el granito de Sierra Nevada, en EE.UU.

¿Vida subterránea en Marte?

“Establecer que existe un gran depósito de agua líquida nos permite tener una idea de cómo era o podría ser el clima. Y el agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué el depósito subterráneo no podría ser un entorno habitable”, aseguró Manga, profesor de ciencias terrestres y planetarias de la Universidad de California en Berkeley.

“Es cierto que esto es así en la Tierra, donde minas muy profundas albergan vida, y el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado ninguna evidencia de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería ser capaz de albergar vida”, agregó Manga, que fue el asesor postdoctoral de Wright.

Estos cráteres se formaron por el impacto de un meteoroide en Marte el 5 de septiembre de 2021, el primero detectado por el InSight de la NASA. Tomada por el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA, esta imagen de color mejorado destaca el polvo y el suelo perturbado por el impacto en azul con el fin de hacer los detalles más visibles para el ojo humano (Fotografía facilitada por NASA/JPL-Caltech/Universidad de Arizona)

Manga señaló que hay muchas evidencias de agua en Marte, como canales fluviales, deltas y depósitos lacustres, que respaldan la hipótesis de que alguna vez hubo agua en la superficie del planeta, pero ese período húmedo terminó hace más de 3 mil millones de años, después de que Marte perdiera su atmósfera.

“La presencia de agua no significa que haya vida, pero se cree que el agua es un ingrediente importante para la vida. Sabemos que puede existir vida en las profundidades del subsuelo de la Tierra, donde hay agua. La corteza media de Marte al menos contiene un ingrediente clave para la habitabilidad y la vida, tal como la conocemos”, aseguró Wright.

Bethany Ehlmann, profesora de ciencias planetarias en el Instituto Keck de Estudios Espaciales, que no participó en el trabajo, dijo que ahora era necesario realizar una medición definitiva que muestre si hay o no agua líquida profunda en Marte y, de ser así, exactamente dónde está. “En la Tierra, donde hay agua líquida, hay vida, así que si ahora hay acuíferos de agua líquida en Marte, son un objetivo primordial en la búsqueda de vida”, añadió.

Vista del sismómetro del InSight sobre la superficie marciana, en una de las últimas imágenes tomadas por el módulo de aterrizaje en Marte InSight de la NASA en diciembre de 2022 (NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS)

El doctor Jon Wade, de la Universidad de Oxford, afirmó que no le sorprendería que hubiera vida en Marte. “En los inicios de su historia, Marte habría sido tan propicio para la vida simple como la Tierra, si no más”, afirmó. Steven Banham, del Imperial College de Londres, añadió que identificar agua líquida en la corteza media también ayudaría a los geofísicos y geólogos a comprender la estructura interna de Marte y cómo se comporta.

Sin embargo, Banham planteó dudas de que el agua pudiera proporcionar un recurso para misiones tripuladas a Marte. “La cantidad de agua que hay en la corteza terrestre es potencialmente enorme, pero será difícil acceder a ella o utilizarla. Es posible que no suponga una gran diferencia para la exploración humana, al menos al principio”, adelantó el especialista.

El módulo de aterrizaje Insight fue enviado por la NASA a Marte en 2018 para investigar la corteza, el manto, el núcleo y la atmósfera del planeta rojo. El robot registró información invaluable sobre el interior de Marte antes de que la misión terminara en 2022.

Al analizar todos los datos sísmicos que recopiló Insight, se pudo determinar el espesor de la corteza, la profundidad del núcleo, la composición del núcleo e incluso un poco sobre la temperatura dentro del manto. Insight detectó terremotos en Marte de magnitud 5 e impactos de meteoritos, todo lo cual produjo ondas sísmicas que permitieron a los geofísicos explorar su interior y conocer más sobre el corazón de nuestro vecino cósmico.