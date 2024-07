Los ingenieros de la selva: la asombrosa habilidad de los orangutanes de Sumatra para construir nidos

Los orangutanes de Sumatra residen principalmente en los bosques tropicales de la isla de Sumatra, Indonesia (Reuters)

Un grupo de orangutanes de Sumatra (Pongo abelii) ha captado la atención de expertos debido a su inteligencia y comportamiento complejo. Estos primates residen en los bosques tropicales de Sumatra, Indonesia y su capacidad para construir nidos tanto nocturnos como diurnos es notable. Esta es una de las técnicas que usan para adaptarse a sus entornos.

Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela que los orangutanes de Sumatra poseen habilidades constructivas avanzadas y utilizan herramientas de forma sofisticada para construir sus nidos en los bosques de Sumatra, Indonesia. Este hallazgo subraya la complejidad y el ingenio detrás de dichas construcciones, según destaca Roland Ennos, investigador de la Universidad de Manchester y uno de los autores del estudio, a la BBC.

La supervivencia de esta especie se ve amenazada por la deforestación y caza ilegal. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha clasificado a los orangutanes de Sumatra como una especie en peligro crítico. Las organizaciones de conservación trabajan arduamente para proteger su hábitat natural y promover su bienestar.

Observación y Análisis en Sumatra

Adam van Casteren, estudiante de doctorado de la Universidad de Manchester, pasó un año en Sumatra filmando y observando a los orangutanes para analizar en detalle cómo eran construidos sus nidos. Estos animales seleccionan meticulosamente ramas más gruesas como estructura y ramas más finas para crear un colchón cómodo y suave. “Las ramas verdes no se quiebran fácilmente y es necesario doblarlas repetidas veces”, explicó Ennos a la BBC. Este procedimiento exige una notable destreza y un conocimiento empírico de las propiedades de los materiales disponibles.

Aprendizaje desde la Infancia

Estos animales desempeñan un papel crucial en la dispersión de semillas, contribuyendo a la salud del ecosistema forestal (Reuters)

Desde una edad temprana, los orangutanes comienzan a interesarse en la construcción de nidos. Según reporta Science News, a los seis meses, los bebés orangutanes comienzan a añadir hojas y ramitas al nido de su madre. Además esta página cuenta que Andrea Permana, primatóloga de la Universidad de Warwick, observó a 27 jóvenes orangutanes durante trece años en la estación de monitoreo Suaq Balimbing en Sumatra. Estas observaciones permitieron definir una línea temporal detallada del surgimiento de la habilidad para construir nidos.

Los orangutanes construyen nuevos nidos cada noche, a diferencia de las aves que pueden reutilizar sus nidos varias veces. Los machos pesan alrededor de 80 kg, lo que requiere que los nidos sean particularmente robustos. Los animales eligen ramas por sus propiedades estructurales, doblándolas varias veces hasta intercalarlas con flexibilidad y luego las llenan con hojas. “Eligen ramas según sus propiedades estructurales”, destacó Van Casteren, a la BBC, quien desarmaba cada nido para estudiarlo minuciosamente.

Además de la función de descanso nocturno, a veces construyen nidos adicionales durante el día para tomar siestas post-alimentación. Esta práctica evidencia el valor multifuncional de sus construcciones, lo que les permite adaptarse eficientemente a su entorno arbóreo. Andrea Permana, primatóloga de la Universidad de Warwick, Inglaterra, contó a Science News, que a partir de los tres años, los jóvenes orangutanes intensifican su práctica de construcción de nidos, tanto diurnos como nocturnos. “Fredy, un joven macho, construyó y destruyó 21 nidos en un solo día”, recuerda Permana.

Características Intrincadas

Los bebés de orangután reciben ayuda crucial de sus padres, quienes construyen nidos para protegerlos. Estos nidos, además de proporcionar un lugar seguro para descansar, juegan un papel fundamental en la supervivencia de las crías de esta especie en peligro de extinción (Reuters)

La habilidad constructiva de los orangutanes va más allá de la simple construcción de refugios. Los nidos incluyen elementos intrincados como almohadas, cobijas y techos para protegerse de la lluvia. Sin embargo, estas características de comodidad suelen aparecer más frecuentemente en nidos construidos por adultos. Al alcanzar los cinco años, los jóvenes orangutanes ya pueden construir nidos bastante competentes, ubicándolos generalmente un par de metros sobre los nidos de sus madres en el mismo árbol.

Liz Lonsdorf, primatóloga de la Universidad Emory en Atlanta, alabó el estudio de Permana a Science News como “la primera investigación detallada del desarrollo de la construcción de nidos en los simios”. Este estudio también resalta la importancia de las escuelas forestales, centros de rehabilitación diseñados para preparar a los orangutanes huérfanos para una vida en la naturaleza al enseñarles habilidades clave como la construcción de nidos.

Adaptaciones Físicas y Conocimiento

Publicaciones como National Geographic han registrado que los orangutanes de Sumatra tienen una gran envergadura de brazos, hasta 2,25 metros de extremo a extremo en los machos. Poseen brazos largos y fuertes, lo que les permite moverse con facilidad entre los árboles de la selva tropical, su entorno natural. Esta característica es crucial para su estilo de vida, ya que pasan la mayor parte de su tiempo en las alturas, desplazándose de rama en rama. Según National Geographic, estos primates utilizan grandes hojas como paraguas y refugio para protegerse de la lluvia, un conocimiento adquirido y perfeccionado con el tiempo.

Conservación crítica

Estos animales consumen hojas, corteza y pequeños insectos (Chester ZOO vía Reuters)

La conservación de estos animales es de suma importancia, ya que sus poblaciones han sufrido fuertes declives. Según datos de la Alianza de Conservación del Zoológico de Denver, los orangutanes de Sumatra son los primates arbóreos más grandes, con los machos alcanzando hasta 200 libras (90 kg) y las hembras pesando entre 30 a 50 kg. La Lista Roja de la IUCN estima que la población de orangutanes de Sumatra ha disminuido en un 47 % en el pasado reciente, con proyecciones alarmantes si continúan las actuales circunstancias de destrucción del hábitat y caza ilegal.

Los descubrimientos sobre las habilidades constructivas de los orangutanes de Sumatra no solo arrojan luz sobre su capacidad de adaptación y supervivencia, sino también sobre la urgencia de protegerlos. La complejidad y el ingenio que muestran estos animales al confeccionar sus refugios nocturnos subrayan su inteligencia y la necesidad de preservar su hábitat natural para asegurar su continuidad en la naturaleza.