Identificaron una cepa de VIH resistente a todos los antivirales del tratamiento actual

Dos hombres de Occitania, Francia, tienen una mutación del VIH resistente a todos los antivirales conocidos. (Shutterstock)

Una investigación del Hospital Universitario de Toulouse, Francia, descubrió que dos hombres son portadores de una mutación del VIH resistente a todos los antivirales que se conocen hasta el momento y también a la profilaxis pre-exposición, una combinación de drogas llamada PrEP. Ambos viven en la zona de Occitania, que llega hasta la frontera francesa con España y Andorra. Pero como no se conocen entre sí, los médicos creen que otras personas, sin saberlo, también están infectadas con esta variedad de virus.

No es la primera vez que se identifica una cepa de VIH que resiste a algunas drogas —el último estudio anterior se ocupó de un caso de 2017— y este fenómeno siempre ha sido muy reducido, como para observar pero no causar alarma. Pero el hecho de que haya otra u otras personas con el mismo tipo de virus preocupa a las autoridades sanitarias, que alertaron a las de las jurisdicciones vecinas.

Uno de los casos es un hombre de 23 años diagnosticado en septiembre de 2019; el otro es un hombre de 54 años que se contagió en 1995 y se había tratado de manera eficaz hasta hace poco. Ambos tienen relaciones sexuales con otros hombres y comparten el mismo tipo de mutación del virus VIH-1 que es resistente a las tres familias principales de medicamentos antivirales.

Como los dos pacientes no se conocen entre sí, los médicos creen que hay otras personas están infectadas con esta variedad del virus. (CDC)

“Por lo general las cepas resistentes son una mutación que les sucede a los individuos que no toman su medicación regularmente y sólo se vuelven resistentes a una clase de drogas contra el VIH, lo cual deja otras opciones de tratamiento abiertas”, explicó LGBTQ Nation. “Además, son más difíciles de transmitir porque una mutación hace que el virus se vuelva más pesado. Sin embargo, los médicos franceses creen que este caso actual es la primera vez en que una variación se transmitió de un individuo a otro”.

Las mutaciones representan un 0,1% de todos los casos de VIH en Francia, pero el hecho de que haya personas que inadvertidamente tienen esta cepa y la pueden contagiar es lo que hace singular a este acontecimiento. Ambos hombres recibirán “regímenes agresivos de drogas para tratar de impedir que el virus se reproduzca en sus organismos”, agregó la publicación.

“La transmisión sexual de un virus resistente a un arco tan extenso de drogas es un evento sin precedentes”, escribieron los autores del estudio publicado en The Lancet. “La transmisión de una cepa de VIH-1 de resistencia múltiple se conoce desde 2004, en Nueva York”, citaron Pierre Delobel y los coautores la primera mutación conocida que no respondió al tratamiento. Pero aun ese caso, el paciente se pudo beneficiar de otras familias de drogas, a diferencia de lo que sucede en principio con esta variante.

“La transmisión sexual de un virus resistente a un arco tan extenso de drogas es un evento sin precedentes”, escribieron los autores del artículo publicado en The Lancet. (Ministerio de Salud de Nación)

“Las cepas de VIH-1 extremadamente resistentes a las drogas podrían tener una aptitud viral reducida”, siguió el artículo. Sin embargo, la carga viral plasmática en el paciente original resultó lo suficientemente robusta como para “sugerir una buena adaptación de la cepa viral al huésped”, aunque “tendió a disminuir en el paciente receptor después de la infección primaria, lo que significa que se necesita un seguimiento más prolongado y estudios adicionales sobre la aptitud viral de esta cepa”.

Los infectólogos recomendaron “una red de vigilancia epidemiológica de virólogos, clínicos y agentes locales de prevención” para “impedir la difusión de esta cepa del VIH-1″. Y, sobre todo, recordaron la necesidad de “nuevas clases de medicamentos antirretrovirales para abrir vías terapéuticas alternativas para esas cepas”.

Gay Nation destacó que, si bien se pudo reconstruir la evolución del virus de estas dos personas, no se logró armar una historia de transmisión, por lo cual se desconoce cuántas personas más pueden estar infectadas. Delobel, sin embargo, dijo a TÊTU que aunque el descubrimiento principal es que “se sabe que esta cepa es de transmisión y es resistente al PrEP”, no hay motivo de alarma: “No existe una distribución amplia de esta variedad. Nos obliga a estar atentos, a vigilar su evolución para controlarla”.

