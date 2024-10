Detuvieron a cinco policías acusados de participar en un millonario atraco a una transportadora de caudales en Chile

23 personas han sido detenidas por este asalto, pero solo unos 200 millones (USD 212 mil) han sido recuperados.

Tras una serie de allanamientos realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), cinco carabineros fueron detenidos durante la jornada de este martes, acusados de ser miembros de la banda que llevó a cabo en agosto pasado un millonario robo a una sucursal de la empresa Brinks en Rancagua, en la Región de O’Higgins (87 kms al sur de Santiago), en el que los asaltantes huyeron con un botín superior a los $11 mil millones (unos USD 11,6 millones).

Los detenidos fueron identificados como Giovanni Alexis Pereira Miranda, Ricardo Enrique Núñez Chamorro, Sergio Osvaldo Millar Aniñir, José Carlos Toledo Fuentes y Mauricio Eduardo Saavedra Castillo, según reza una nota de BíoBíoChile.

Cuatro de estos funcionarios policiales fueron apresados por sus compañeros de labores en sus lugares de trabajo y en sus casas y se trata de tres cabos primeros y un cabo segundo. El quinto implicado fue detenido por la PDI, y también es sindicado como cómplice de otra banda que intentó un robo frustrado de similares características a otra empresa de transporte de valores - Prosegur -, también en Rancagua.

Cabe destacar que la investigación de este robo, considerado uno de los “robos del siglo’, ya tiene a 23 personas detenidas, aunque solo se han recuperado unos $200 millones ( unos USD 212 mil).

Carabineros desvinculados

Mediante un comunicado, desde Carabineros de Chile confirmaron que “a raíz de diversas diligencias que se encuentran realizando los equipos especializados de Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, se informa la detención de cuatro funcionarios de la institución, por su presunta participación en el robo a una empresa de valores, ocurrido en agosto pasado, en Rancagua”.

“Ante la gravedad de los hechos, el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros derivó los antecedentes a la Fiscalía y procedió a la detención de los involucrados, quienes serán eliminados de la institución”, agregaron.

Finalmente, recalcaron que “Carabineros de Chile no acepta ni permitirá el actuar de ningún funcionario vinculado a hechos delictivos, fortaleciendo los controles internos para detectar y prevenir situaciones que enloden el permanente y comprometido trabajo que realizan los carabineros por la seguridad y bienestar de todo el país”.

El quinto detenido fue capturado después de haberse emitido el comunicado, detalló el medio citado.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, los uniformados "dan información, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales”.

Su participación en el atraco

Según explicó el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, los policías detenidos no habrían participado directamente en el atraco ni serían los líderes del grupo delictual “sino que fueron convocados por los sujetos que están en prisión preventiva actualmente por el caso Brinks”.

Sin embargo, sostuvo que “tienen una participación que influye directamente en la ejecución” del golpe.

Tocante a su rol específico, el persecutor detalló que “tienen participación no directa, en el sentido de que ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque esos imputados ya están formalizados y detenidos. Dan información, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales”.

“Creemos que sin la participación de estos carabineros, no se habría podido llevar a cabo (el asalto) de la forma en que se hizo”, subrayó.

“A raíz de las detenciones anteriores, de la incautación de equipos telefónicos de los imputados, nos dimos cuenta de que había reuniones de coordinación. Y resulta que en esas reuniones de coordinación, en fotografías tomadas de esas reuniones, aparecen justamente estos cinco funcionarios de Carabineros”, complementó el fiscal Fuentes.

Por ahora no se ha podido confirmar cuánto dinero recibieron los policías por su participación en el asalto, puesto que en los allanamientos solo una pequeña cantidad de efectivo fue hallada en poder de uno de los detenidos.

La formalización de los carabineros se llevará a cabo durante esta jornada.