Una feria navideña es escenario de violentos crímenes en un popular barrio de Chile

Las ferias navideñas de la comuna de Maipú, en Chile son una tradición que se desarrolla año a año. Esta vez, sin embargo, ha sido escenario de hechos violentos que mantienen a los vecinos en alerta

Historias trágicas se han repetido en las últimas semanas en la feria navideña y sus sectores aledaños de la comuna de Maipú, municipio ubicado a 20 kilómetros de Santiago de Chile, y que forma parte de la Región Metropolitana y que tradicionalmente se engalana con adornos, música y mercancías ideales para regalos y productos de fin de año.

Agustín Marino, es vecino de esta feria. Dice estar asustado por los acontecimientos de las últimas noches. “No hemos podido estar tranquilos, no sé qué estará pasando porque a pesar de que las medidas son más estrictas por el toque de queda, ahora siguen matando gente pero más temprano, entonces no nos explicamos porqué la gente anda matando así como así”, declara.

Agustín se refiere al crimen del pasado martes, en el que sin mediar explicación, sujetos en un vehículo pasaron a gran velocidad por una calle aledaña a la feria y dispararon contra dos hombres que se encontraban en el lugar. “Yo no estaba en ese momento ahí mismo, pero a los pocos minutos, la gente empezó a correr hacia allá para mirar lo que había pasado. Ya estaba oscuro y habían dos cuerpos en el suelo. Uno parece que todavía estaba con vida, porque tosía. Llamamos a la policía y llego en poco tiempo, la ambulancia se llevó al herido y el Servicio Médico Legal se llevó al muerto. Usted no sabe cuánto nos ha impactado esto. Los niños no quieren acercarse a esa feria, lo más triste es que ahora relacionan las guirnaldas y las luces con un crimen terrible”, indica.

La feria navideña cobra más importancia en horas de la noche. Miles de personas acuden a comprar sus requerimientos navideños a estas instalaciones

La balacera no es la primera en este lugar. Al llegar la policía constataron que el ataque con armas de fuego estaba dirigido hacia tres sujetos, de los cuales dos fueron alcanzados.

Por causa de los disparos, dos de las víctimas fallecieron en el mismo lugar, mientras los autores del ataque se dieron a la fuga. Carabineros, hasta ahora, no ha podido dar con el paradero de los agresores, planteándose en la tesis de una revancha de bandas narco, que es lo que comentan los vecinos del sector. Además, por tratarse de un procedimiento difícil de consolidar en una investigación. Fueron disparos, en ningún lugar quedó registro y las informaciones son escasas.

Agustín, cuenta que es muy difícil que los vecinos se propongan colaborar, porque este tipo de cosas pueden traer consecuencias contra quienes viven en el sector. “Imagínate nosotros vivimos aquí, no estamos protegidos por nada. Pregunte usted si aquí respetan a la seguridad municipal. Pasan y pasan esos autos amarillos que para lo único que sirven es para tirar pinta. Se ven bien bonitos con las luces y todo pero si uno los llama no te brindan ninguna seguridad. Claro, después viene Carabineros y actúa, pero cuando ya pasó todo es más difícil investigar”, relata.

Los vecinos del sector donde se instaló la feria navideña han sido testigos de una serie de hechos violentos que, en su último acto, dejó dos víctimas fatales

Esta feria está muy próxima a otra que funciona durante todo el año. En tiempos de fin de año, la municipalidad de Maipú otorga patentes especiales para la venta de productos navideños . Hace pocos días, a escasas horas de haberse aprobado el funcionamiento de las ferias por medidas sanitarias, una fuerte discusión terminó trágicamente. Un hombre de 32 años, padre de dos niñas, fue asesinado en su puesto de trabajo luego de recibir una mortal estocada.

El fatal acontecimiento sucedió, cuando Héctor Eduardo Cáceres Monsalve se instalaba irregularmente en la feria para vender sus productos, pero en ese momento fue enfrentado por otro vendedor, que también vendía sin permiso municipal, el que indignado agarró uno de los cuchillos que vendía la misma víctima, y se lo clavó en la espalda.

El sujeto huyó con cuchillo en mano y aún se encuentra prófugo. En tanto, Karen Pérez, la esposa del fallecido y que lo acompañaba en sus ventas, también sufrió un corte en su mano cuando intentó detener la agresión. Al llegar a un centro asistencial, Héctor Cáceres se desvaneció y nunca más volvió a despertar.

“Los vecinos están aburridos, tienen miedo”, dice Agustín. “Los mismos comerciantes de aquí que han estado mal por la pandemia ahora tienen que ver, porque cada vez viene menos gente”, agrega.

El pasado 27 de Noviembre, otro caso trágico se registró en un sector aledaño de la misma comuna. En este lugar, un hombre que se encontraba en compañía de su pareja fue interceptado por dos sujetos y terminó apuñalado por uno de ellos.

Según el relato de la acompañante, el hecho ocurrió en medio de una discusión, cuando uno de los individuos sacó un arma cortopunzante y atacó al hombre en el tórax hiriéndolo de gravedad. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital El Carmen de Maipú, pero falleció debido a la magnitud de la lesión.

En el caso de este ataque, Carabinero dio rápidamente con el agresor quien fue puesto a disposición de la justicia.

Carabineros capturó en poco tiempo al agresor de un hombre que se encontraba junto a su pareja en la comuna de Maipú, lugar que en los últimos días ha registrado trágicos enfrentamientos y balaceras

Crímenes que tienen en alerta a la población por lo mismo residentes de distintos sectores de la comuna de Maipú se organizaron para protestar contra las autoridades. La convocatoria se llevará a cabo este viernes, y esperan lograr que se mejore la presencia policial. “Nosotros no queremos que anden los autos de la municipalidad, lo que queremos es más presencia de la policía, los verdaderos eso sí. Le pedimos a la alcaldesa Cathy Barriga que se ponga las pilas con su comuna y nos cuiden”, pide Agustín Marino, vecino de la comuna.

