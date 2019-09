Y aunque el costado mediático fue central, hay un dato sobre el caso que pasó relativamente desapercibido en los medios del mundo pero que, otra vez, refleja la profunda injusticia que pesa sobre estas mujeres: Evelyn quedó embarazada como consecuencia de una violación. "La otra cara de la prohibición absoluta del aborto es la violencia sexual, que es muchísima, y que casi no es denunciada porque en la mayoría de los casos queda en la nada. Evelyn al principio nos dijo que no lo quería mencionar debido a la inseguridad que se vive en las comunidades bajo el control de las pandillas. Habían amenazado a sus hermanos, a su mamá. El control territorial de las pandillas es tanto, que las veces que la fuimos a buscar no nos dejaron ingresar. Al final ella contó su abuso, aunque decidió no radicar la denuncia en la Justicia", contó Herrera.