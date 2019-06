¿Obtiene Nicaragua dinero de esa migración? Muy poco: salvo algunos ingresos por trámites de visas y cobros de permisos de turismo. "Los cubanos no tienen una vida muy ostentosa. Sus salarios son bajos. Más bien creería que de ser una estrategia gubernamental sería para que pasen a otros países y no queden en Nicaragua, pero obtener algún dinero de los cubanos sería casi imposible de pensarlo", dice. Según de León, el turismo de cubanos hacia el exterior es prácticamente inexistente, por ende, no conlleva ningún rédito económico. Pero hay un ahorro: antes de 2015, Nicaragua gastaba millones de dólares en vigilancia para tratar de contener el flujo de migrantes desde el sur. Si bien las políticas de contención siguen vigentes, ahora hay miles de migrantes menos que contener.