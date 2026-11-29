29/11/2026 El colegio electoral de Villarroya, primero en La Rioja que ha votado POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA

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La localidad riojana de Villarroya, que mantenía la singularidad de cerrar sus urnas en menos de un minuto -en 2023 lo hizo en 26 segundos-, este año no ha podido batir su récord, por la tardanza en la llegada de un voto por correo, que ha derivado en que hayan tenido que hacerlo pasadas las 09,35 horas, según ha confirmado el alcalde, Salvador García, a Europa Press.

La localidad de Rioja Baja contaba en esta ocasión con nueve electores -tres más que en los anteriores comicios-, de los que ocho se encontraban desde las 08,00 horas en el lugar de votación -tres de ellos ejerciendo sus cargos como mesa electoral-. A las 09,00 horas, los cinco que podían votar lo han hecho en un minuto y veintitrés segundos.

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No obstante, la tardanza en la llegada del voto por correo ha demorado el cierre del colegio, que con su llegada, y cuando han votado los tres integrantes de la mesa ha hecho que cerrasen a las 09,35 horas.

A pesar de ello, no será hasta la hora del cierre de todos los colegios electorales -a las 20,00 horas-, cuando se conozca el resultado del escrutinio.