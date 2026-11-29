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París, 29 nov (EFE).- El Senado francés, de mayoría conservadora, aprobó este domingo la parte correspondiente a los ingresos del Estado del borrador de ley del presupuesto para 2027, tras introducir importantes modificaciones y en la antesala de una semana crucial de negociaciones para el Gobierno.

La Cámara alta respaldó el proyecto con 194 votos a favor y 119 en contra, lo que evita el bloqueo del texto que ya había sido rechazado en la muy dividida Asamblea Nacional (Cámara baja).

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En cualquier caso, la adopción del resto de secciones del presupuesto y las votaciones finales del texto en su conjunto vaticinan un tortuoso camino para el Ejecutivo, que solo cuenta con el apoyo de una mayoría relativa en la cámara de diputados y con los partidos con la vista puesta en las elecciones presidenciales de la primavera de 2027.

Esta votación en el Senado se produjo, además, bajo la sombra de la recesión técnica que confirmó el viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística (Insee), al revisar su estimación del tercer trimestre de 2026 para indicar que el producto interior bruto (PIB) francés sufrió un retroceso del 0,2 % y encadenó tres trimestres consecutivos de caída.

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El borrador de presupuestos presentado por el Gobierno tiene como meta, sobre todo, controlar el disparado déficit para situarlo en el 5 %.

"La ausencia de unos presupuestos nos llevaría al abismo", avisó el viernes pasado el primer ministro, Sébastien Lecornu, en un debate junto al presidente del Senado, Gérard Larcher, y al alcalde de Cannes y candidato al Elíseo, el conservador-liberal David Lisnard.

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Lecornu se reunirá esta semana con los líderes de los distintos grupos parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo que permita aprobar el resto del presupuesto. EFE