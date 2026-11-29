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Ciudad de México, 29 nov (EFE).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el organismo de los obispos católicos del país, llamó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a que ajusten las reglas para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, que controla el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para las elecciones de 2027.

El llamado ocurre un día antes de que se decidan las reglas con las que se estimarán las 200 diputaciones de representación proporcional, también conocidas como plurinominales, en 2027.

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"Ante un hecho que sin duda afectará el bien común y la solidez democrática del país, queremos elevar nuestra voz, pidiendo que la regla sea justa antes de que se emita el primer voto; que nadie reciba en la Cámara más de lo que le confiaron los ciudadanos en las urnas", reclamó la CEM.

El pasado viernes, el INE confirmó mantendrá vigente la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional que permitió a Morena y partidos aliados ocupar el 72,8 %, mediante acuerdos, los 500 puestos de la Cámara de Diputados en 2024, esto luego de haber obtenido, en conjunto, el 54 % de los votos.

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En un comunicado emitido el viernes, el INE señaló que para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó un proyecto de acuerdo que propone "retomar el mecanismo de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional".

Esto con base en el marco constitucional y legal aplicable, los criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como los criterios aprobados por el Consejo General en procesos electorales anteriores, vigentes desde 1996.

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En su pronunciamiento Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM y Héctor Pérez, obispo auxiliar de México y secretario general de la CEM, pidieron a las autoridades electorales "evitar una injusta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, respetando no solo la letra de la Constitución, sino también su espíritu".

Agregaron que "se deberían evitar legalismos que traicionen los motivos que dieron origen a nuestras leyes electorales. Está por demás señalar lo que ya fue denunciado en su momento por muchas voces: le fue adjudicado al partido mayoritario arbitrariamente una mayoría que no le correspondía, con lo que se trastocó la democracia mexicana".

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También pidieron a los consejeros del INE que, "al votar las reglas de asignación, interpreten la Constitución de manera justa, imparcial y conforme a su finalidad".

Y apuntaron que "aprobar desde ahora un criterio que impida una sobrerrepresentación injusta dará certeza a todos los actores y evitará que el conflicto se traslade al día después de la elección".

Ante este llamado el diputado del gobernante Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió con un mensaje en redes sociales al comunicado de la CEM y aseguró que este órgano católico no se pronunció por el reparto de las diputaciones antes de 2018, cuando su partido llegó al poder.

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"La Iglesia de México debería enterarse que vive en un estado laico. Pero si quiere participar en política, lo menos que podría hacer antes de opinar, es leer la Constitución y la legislación electoral. Nunca dijo nada respecto al reparto de las diputaciones en 2009, 2012 y 2015″, escribió en la red social X.

"Parece que la Iglesia de México no conoce la Constitución, pues violenta el Estado laico y pide que se viole lo establecido en la misma para determinar la representación proporcional", expuso.