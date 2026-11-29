Guardar

Redacción Internacional, 29 nov (EFE).- El músico Mike Love, miembro fundador de los míticos The Beach Boys, ha muerto a los 85 años de edad en Malibú (California) rodeado de su familia, según confirmó su publicista, Katie Altman, que no precisó la causa del fallecimiento, ocurrido el sábado.

"Un icono cultural estadounidense", según el propio Altman, fue coautor y vocalista principal de temas clásicos de los años sesenta como "Surfin' USA" y "California Girls", que también influyeron en las generaciones siguientes.

PUBLICIDAD

El grupo, de fama mundial, fue fundado a principios de esa década en compañía de los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson, de los que Love era primo, y el amigo de la familia Al Jardine.

Otros músicos se unieron al grupo en varias etapas. El último álbum de la banda, 'The Beach Boys, fue publicado en 1985.

Triunfaron en las listas de éxitos estadounidenses e internacionales con temas como 'I Get Around', 'Help Me, Rhonda' y 'Good Vibrations', y vendieron más de 100 millones de discos en todos el mundo.

Love, el mayor de seis hermanos, nació en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941. EFE