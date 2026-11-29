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Bagdad, 29 nov (EFE).- Un alto responsable de la industria de petróleo y un oficial de policía de Irak han sido condenados este domingo por un tribunal iraquí a siete años de cárcel y al pago de una multa de unos 7.000 dólares cada uno por haber planificado y gestionado operaciones de contrabando de grandes cantidades de petróleo del país árabe.

Según un comunicado oficial, se trata del director del Departamento de Control de Petróleo de la gobernación de Nínive (norte), y un comisario de la Policía de Energía, que fueron encontrados culpables de participar en una "red que facilitaba el contrabando de productos petrolíferos"

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El comunicado, emitido por la Comisión Federal de Integridad, detalla que ambas personas, no identificadas por nombres, fueron detenidas hace dos semanas, en el marco de una campaña del primer ministro iraquí, Ali Al Zaidi, de combatir la corrupción y el contrabando de crudo.

"El caso que involucra a una red de funcionarios y personal que facilitaron el contrabando de productos petrolíferos fuera de la provincia, en colaboración con varios contrabandistas", dijo la nota.

Explicó que las operaciones de contrabando se llevaban a cabo mediante una flota de vehículos y camiones cisterna, y que "se pagaban sumas de dinero a los puestos de control de la Policía Petrolera de Nínive a cambio de permitir el paso de vehículos cargados de combustible, además de cobrar peajes y dinero en todas las zonas de contrabando de petróleo de la gobernación".

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Destacó, asimismo, que el tribunal decidió imponer a los condenados una multa de diez millones de dinares (unos 7.000 dólares), y que "de no pagar la multa, serán encarcelados durante tres años, que se cumplirán consecutivamente a la pena original".

Al Zaidi, quien es también comandante de las Fuerzas Armadas iraquíes, ordenó a mediados de este mes una batería de medidas contra el contrabando de crudo, que incluyó reforzar el control de las fronteras, cerrar los pasos no oficiales y centralizar en el Ministerio de Petróleo las operaciones relacionadas con la exploración, producción, comercialización y exportación de hidrocarburos en todo el país.

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La ofensiva ha provocado tensiones con las autoridades de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí, que han rechazado algunas de las decisiones de Bagdad al considerarlas una vulneración de sus competencias constitucionales.

Nínive está ubicada en el norte de Irak, cerca de la frontera con Erbil, capital del Kurdistán iraquí, si bien depende directamente del Gobierno federal de Bagdad, y no del Gobierno de la Región Autónoma. EFE