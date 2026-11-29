Guardar

Madrid, 29 nov (EFE).- La candidata del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, hizo un llamamiento a que todas las fuerzas progresistas trabajen juntas "desde ya" para ganar "a la ola reaccionaria" en las próximas elecciones, tras la victoria del bloque de la derecha en los comicios de este domingo en España

En una comparecencia en el Espacio Larra de Madrid, donde el Frente Amplio siguió el escrutinio, Colau señaló que ha habido un "cambio de ciclo" en España, con la mayoría absoluta lograda por el conservador PP y el ultraderechista Vox, y que "claramente el bloque progresista ha perdido las elecciones".

PUBLICIDAD

Con más del 99 % del escrutinio realizado, el PP logra 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y los 52 de Vox, con lo que entre los tres llegan a 186, 10 por encima de la mayoría absoluta necesaria para formar Gobierno.

Mientras, el PSOE obtiene 116 diputados y la coalición de izquierdas Frente Amplio, que se estrenaba en estas elecciones, se queda con 10 escaños y poco más del 5 % de los votos.

En opinión de Colau, exalcaldesa de Barcelona, esto demuestra que hay "un deseo de cambio en este país" y aseguró que en Frente Amplio comparten ese anhelo, pero considera que "ese futuro pasa por ampliar derechos y libertades, no por recortarlos".

PUBLICIDAD

"Así que nos ponemos a trabajar desde ya con la mano extendida, con humildad, con generosidad, con fraternidad, extendiendo la mano a todas las formaciones progresistas de este país para desde ya coordinarnos y generar esa alternativa ilusionante que la sociedad está esperando de nosotras", añadió. EFE