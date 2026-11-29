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Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales que se celebraron este domingo en España fue del 79,54 por ciento, con el 99,09 por ciento de los votos escrutados, muy cerca del récord en unos comicios generales españoles, registrado en 1982, con un 79,97 por ciento.

En estas elecciones, se acercaron a las urnas 28.344.345 electores, frente a los 24.952.447 de 2023, cuando la participación se quedó en el 66,59 %.

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Los comicios de hoy se convirtieron así en los segundos con mayor participación de la democracia española, ya que superaron el dato registrado en 1977, cuando votó un 78,83 por ciento de los electores, y el de 1996, cuando lo hicieron un 76,44 por ciento.

La movilización de los electores españoles fue histórica ya a las 18:00 horas, cuando quedaban dos horas para que cerraran todos los centros electorales excepto los de las islas Canarias, al situarse en el 68,15 por ciento, 15 puntos más que en 2023.

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Se trata de la cifra más alta de participación de la serie histórica de los últimos cuarenta años en unas elecciones generales hasta las seis de la tarde, por encima del 63,45 % de las celebradas en 1996 que ganó el entonces candidato del PP, José María Aznar, frente al del PSOE, Felipe González. EFE

(foto) (vídeo)