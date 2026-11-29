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Madrid, 29 nov (EFE).- El PP mantendrá la mayoría absoluta en el Senado tras las elecciones de este domingo, pues con el 64,08 % escrutado consigue 128 de los 209 escaños en juego, que con los 23 por designación autonómica que ya tenía llega a 151, diecisiete por encima de la mayoría absoluta.

Según estos resultados provisionales, el PP gana este domingo 128 senadores, dos de ellos junto a UPN, mientras que obtienen 70 las candidaturas del PSOE, en la mayoría de los casos junto al Frente Amplio y otros partidos de izquierda, que se completan con 9 de la unidad formada por EH Bildu y ERC, más uno de AHI en El Hierro y otro de ASG en La Gomera.

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Aunque en estas elecciones se eligen esos 209 senadores, el total de escaños de la Cámara Alta es de 267, ya que hay 58 que son designados por los parlamentos autonómicos, de los que con el reparto actual son 23 del PP, 19 socialistas, 5 de Vox, 3 de Junts y uno de ERC, BNG, Geroa Bai, PNV, EH Bildu, Compromís, Más Madrid y Coalición Canaria.

Por tanto, estando la mayoría absoluta en 134 escaños, el PP necesitaba 111 para lograrla en solitario, y 106 para que la tuviera su bloque, junto a Vox, partido con el que selló una alianza para no competir entre sí en algunos distritos.

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Sin necesidad de contar con Vox, el PP amplía -según los resultados al 64 % escrutado- la mayoría absoluta que tuvo en la legislatura anterior.

El bloque PP-Vox se queda lejos, no obstante, del listón de dos tercios del Senado (178 escaños) que le permitiría las mayorías cualificadas con las que elegir sin pactar con la izquierda a cuatro vocales del Tribunal Constitucional para los próximos nueves años.

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Según los resultados provisionales, el bloque PP-Vox está a 22 escaños de ese listón de los dos tercios, al tener ahora 156.