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El Papa León XIV ha recordado este domingo, tras el rezo del Ángelus, que ayer fueron beatificados los mártires españoles Ignacio Aláez Vaquero, seminarista, y 10 compañeros sacerdotes diocesanos, seminaristas y laicos, a quienes ha presentado como ejemplo de "quienes dieron testimonio de Cristo hasta el martirio". Asimismo, el Pontífice ha pedido "pasos concretos" para la paz durante el Adviento.

La ceremonia de beatificación se celebró en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid, y la presidió el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro. Los nuevos beatos son Aláez Vaquero y diez compañeros, en su mayoría seminaristas de poco más de veinte años, a los que se suman un sacerdote, tío de uno de ellos, y el padre de otro, Julio Pardo Pernía y Liberato Moralejo Juan.

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En su homilía, Semeraro destacó que estos jóvenes transformaron su juventud "en una ofrenda agradable a Dios" y recordó que el martirio "es una gracia especial, pero la fidelidad que lo hace posible se prepara cada día".

"No todos estamos llamados a derramar la sangre, pero todos estamos llamados a no escatimar nada en el amor", afirmó el cardenal, que evocó además las palabras de León XIV a los jóvenes en su visita a Madrid el pasado 6 de junio: "Si ardéis en la fe, transmitiréis su fuego vivo".

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Con el comienzo del Adviento, el Pontífice también ha invitado a los fieles congregados en la plaza de San Pedro a rezar "al Señor por intercesión de la Virgen María" y ha deseado que este tiempo hacia la Navidad "sea un tiempo de paz". Ha pedido que "se cumplan pasos concretos de pacificación en todos los lugares donde hay guerra" y que a las poblaciones golpeadas por los conflictos "puedan llegar las ayudas necesarias".