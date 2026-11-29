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Granada (España), 29 nov (EFE).- El drama paraguayo 'Sé valiente', del director Marcelo Torcida, ganó el premio de mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca de España.

Ambientada en los años más oscuros de la Guerra de la Triple Alianza, la cinta cuenta la historia de Gabino, un adolescente paraguayo que vive el miedo y la incertidumbre en un país que lucha por sobrevivir.

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En la gala de clausura, celebrada la noche pasada, la producción española 'Un hombre de verdad', de Liteo Pedregal, obtuvo tres galardones: mejor guion (Roberto Alfaro y Liteo Pedregal), mejor actriz (Rosario Pardo) y mejor actor (Carlos Olalla).

La comedia también española '¿Me entiendes o te lo explico?', de Jordi Calvet, consiguió los dos premios de interpretación de reparto, que fueron para los actores Pablo Puyol y Cristina Medina.

El reconocimiento de la mejor ópera prima correspondió a 'Secretos de Dublín', una coproducción hispanoirlandesa dirigida por Pedro Carrillo.

'Enlorquecido', dirigido por Manu Huelva y el cantante flamenco Miguel Poveda, recibió el premio de mejor documental, un recorrido por el universo del escritor español Federico García Lorca, asesinado hace 90 años, al poco de comenzar la Guerra Civil, por el bando sublevado contra el Gobierno republicano. EFE

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