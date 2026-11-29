Guardar

La UD Almería venció (1-0) este domingo al Sporting de Gijón en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion para ser más líder, después del empate sin goles del Castellón contra el Mallorca.

El conjunto andaluz, que no deja de sumar desde su última derrota en agosto, golpeó a los asturianos con un gol de Quim Junyent a la media hora. La dinámica de unos y otros hizo el resto, porque el Sporting mereció más, pero su cuarta jornada seguidas sin ganar le alejó otro poco del 'Top 6'.

PUBLICIDAD

El Almería aprovechó un fin de semana propicio para ser más líder, con 38 puntos por los 34 del Castellón y 30 del Granada. El equipo de Pablo Hernández jugó toda la segunda parte con uno más en Mallorca, por la doble amarilla a Arnau Puigmal, pero el conjunto balear resistió, importante Arnau Tenas con sus paradas, para seguir sumando en busca de la promoción.

Además, el Granada, con ocho victorias y un empate en las últimas nueve jornadas, doblegó (3-1) al Ceuta para acercarse al segundo puesto de ascenso directo. El colista plantó cara, pero los andaluces impusieron su ley con los goles de Jorge Pascual, Gerard Gumbau y, ya en el descuento y de penalti, José Arnaiz. Mientras, con otra racha que llama al 'Top 6', el Córdoba venció (1-3) a un Cádiz que puede caer a zona de descenso si este lunes puntúa el RC Celta B. Los blanquiverdes remontaron con autoridad y a domicilio el derbi andaluz, con los goles de Adnane Ghailan, Diego Bri y Rubén Alves.

PUBLICIDAD