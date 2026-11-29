Guardar

Madrid, 29 nov (EFE).- El conservador Partido Popular y el partido de ultraderecha Vox afianzan su mayoría absoluta con más del 50 % del voto escrutado al superar juntos, con 185 escaños, los 176 necesarios para poder formar Gobierno.

Con el 56,40 % del voto escrutado, el PP obtendría el 31,79 % de los votos y 133 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 15,60 %, lo que supone 50 diputados (16 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 185, mientras que el PSOE obtendría 118 diputados. EFE

PUBLICIDAD