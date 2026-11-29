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Lisboa, 29 nov (EFE).- El partido ultraderechista portugués Chega tiene previsto presentar este domingo una propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho a la jubilación sin penalizaciones tras 40 años de cotización a la Seguridad Social, ante la previsión de que la edad legal de retiro alcance los 67 años en Portugal en 2028.

La iniciativa pretende impedir que los sucesivos gobiernos puedan elevar indefinidamente la edad de jubilación, actualmente vinculada a la evolución de la esperanza de vida de la población.

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El presidente de Chega, André Ventura, calificó el viernes de "traición" a los trabajadores y a los nuevos cotizantes la perspectiva de un nuevo retraso en el acceso a las pensiones.

El dirigente ultraderechista sostuvo que la prolongación de la vida laboral dificulta también la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y defendió una reducción progresiva de la edad de jubilación.

Ventura reconoció la necesidad de estudiar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, aunque consideró que esa cuestión no debe impedir que se limite constitucionalmente la edad de retiro.

El secretario general del Partido Socialdemócrata (PSD, centroderecha), que encabeza el Gobierno portugués, Hugo Soares, calificó la iniciativa de "truco" para desviar la atención del enfrentamiento entre Chega y el Ejecutivo por los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

La edad ordinaria de jubilación en Portugal está fijada en 66 años y 11 meses para 2027 y, según los cálculos realizados a partir de los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aumentará un mes en 2028.

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Asimismo, el recorte aplicable a determinadas pensiones anticipadas por el denominado factor de sostenibilidad alcanzará el 18,04 % en 2027.

La propuesta de Chega se enmarca en el proceso de revisión constitucional que el Parlamento portugués prevé abordar entre finales de este año y principios del próximo y cuya aprobación requiere una mayoría de dos tercios de los diputados.

El debate sobre las pensiones en Portugal coincide con el que mantienen otros países de la Unión Europea ante el envejecimiento de la población y sus consecuencias para la financiación de los sistemas públicos de protección social. EFE