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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- Condicionado el partido por la expulsión en cuatro minutos de Randal Kolo Muani por una agresión, el Como aprovechó su superioridad numérica gracias a un gol clave de Nico Paz, que se inventó el 1-0 entre las dudas para liderar el triunfo del equipo de Cesc Fábregas, sentenciado con dos goles de Douvikas, en un duelo con las lesiones de Álex Valle y Nico Paz (3-0).

Es otro paso adelante del Como, ganador de nueve de diez de sus últimos partidos entre todas las competiciones y vencedor de siete de las últimas ocho citas en la Serie A. Es cuarto, a seis puntos del liderato del Lazio. Y es una carrera hacia atrás del Juventus, que se queda a 14 de la cima con apenas 39 puntos jugados.

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Ya se había lucido Vicario en la primera ocasión del Como cuando Kolo Muani se autoexpulsó no sólo con celeridad, sino con una evidencia indiscutible: soltó un puñetazo en la cara a Álex Valle en una jugada sin más que un agarrón previo, a la altura del medio campo, sin ninguna incidencia aparente, con una intención clara.

La tarjeta roja directa tampoco admite debate. Lo era a todas luces. Enfiló el internacional francés el camino del vestuario dentro de una incomprensión propia que era todo lo contrario para cualquiera que vio la acción. Se repuso Álex Valle del golpe, amonestado con amarilla por el agarrón. Quedaba un partido casi entero... Y distinto.

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Una inferioridad numérica durante tanto tiempo con un rival que lo supera en la clasificación y con la presión que tiene el conjunto turinés, contra las cuerdas, ya a trece puntos del liderato del Lazio cuando comenzó el encuentro, incluso fuera de Europa al inicio del duelo, es una carga que sólo soporta una férrea resistencia.

El Juventus la tuvo. Incluso atacó; por ejemplo, con la mejor ocasión de la primera parte, finalizada demasiado alto por Woltemade, tras una buena pared en la frontal del área, justo antes de la doble lesión en el Como: Cesc Fábregas perdió en un minuto al centrocampista Luis Milla y al lateral Álex Valle. Los dos jugadores españoles se fueron a la ducha en el minuto 36, sin poder continuar en un partido que todavía iba 0-0.

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Fue después, al borde del descanso, cuando Nico Paz se inventó el 1-0 a balón parado. Por atrevimiento, por precisión, por golpeo y por efecto, el balón terminó dentro de la portería del Juventus, por más que la estirada de Vicario llegó al alcanzarla, pero ya había rebasado la línea. La tecnología avisó de inmediato al árbitro, que validó el gol.

El 2-0 lo sentenció todo sobrepasada la hora de partido, cuando una serie de rebotes dejaron el balón en las botas de Douvikas, quien remachó el gol en el minuto 64 y que añadió otro más en el 80, con un gran zurdazo, para culminar un triunfo más que previsible cuando Kolo Muani dejó con diez al Juventus, cuya situación es límite.

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- Ficha técnica:

3 - Como: Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah (Kempf, min. 70), Álex Valle (Kaiki, min. 36); Milla (Ricci, min. 36), Perrone; Da Cunha (Liberali, min. 70), Nico Paz, Baturina; Douvikas (Papaccioli, min. 84).

0 - Juventus: Vicario; Kalulu (Cabal, min. 81), Bremer, Lucumi, Çelik (Gatti, min. 90); Sarr (Conceicao, min. 70), Koopmeiners; Cambiaso (Aljbegovic, min. 70), McKennie, Kolo Muani; Woltemade (Ekhator, min. 70).

Goles: 1-0, min.46+: Nico Paz. 2-0, min.64: Douvikas. 3-0, min.80: Douvikas.

Árbitro: Maurizio Mariani. Expulsó con tarjeta roja directa a Kolo Muani, del Juventus, por una agresión sobre Álex Valle (min. 4). Amonestó con tarjeta amarilla al local Álex Valle (min. 5).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Serie A italiana disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como ante unos 13.000 espectadores.

Iñaki Dufour