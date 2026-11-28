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MSC Cruceros ha inaugurado oficialmente el MSC World Asia, su nuevo buque insignia, durante una ceremonia celebrada este sábado en el puerto francés de Le Havre. El acto marca la entrada en escena de uno de los nuevos barcos de la compañía y refuerza su apuesta por la expansión de la serie World Class, una de las principales líneas de desarrollo de su flota.

La ceremonia reunió a más de 3.000 asistentes -entre directivos de la naviera, invitados especiales, representantes de la industria turística internacional y más de 300 medios de comunicación de todo el mundo-- para dar la bienvenida al nuevo 'gigante de los mares', en una cita marcada por el tradicional corte de cinta y la rotura de la botella de champán.

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Durante el encuentro, el presidente ejecutivo de MSC Group para la división de cruceros, Pierfrancesco Vago, defendió que la "economía azul" debe ofrecer algo más que crecimiento económico, protegiendo el medio ambiente y generando beneficios duraderos para las comunidades costeras.

Por su parte, el consejero delegado de MSC Mediterranean Shipping Company, Soren Toft, destacó el compromiso del grupo con Francia y señaló que MSC se enorgullece de ser uno de los mayores inversores privados extranjeros en la economía francesa.

En el evento celebrado en el gran teatro del buque, el consejero delegado de MSC Cruceros, Gianni Onorato, señaló esta la inauguración del vigésimo cuarto barco de la flota supone un hito para la compañía y para su inversión en la serie World Class. Onorato agradeció a la familia Aponte y a Pierfrancesco Vago su visión a largo plazo, que, según destacó, "ha permitido alcanzar la excelencia mundial y mantener el liderazgo de la compañía, impulsándola a seguir avanzando".

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El directivo también puso el acento en la importancia de escuchar al cliente y en la evolución de los barcos para responder a sus expectativas, como elementos fundamentales para continuar mejorando la experiencia a bordo.

El evento contó también con la participación del humorista y actor Gad Elmaleh, que ejerció de maestro de ceremonias; el coreógrafo Sadeck Berrabah, acompañado de sus bailarines, y el DJ y productor musical Bob Sinclar, encargado de cerrar la velada con una actuación musical.

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UN BARCO ORGANIZADO EN SIETE DISTRITOS

Más allá de la ceremonia, el MSC World Asia representa una nueva evolución del concepto de crucero que la compañía desarrolla con su serie World Class. El buque está estructurado en siete distritos diferenciados, concebidos para distribuir la oferta de ocio, gastronomía, entretenimiento y actividades familiares en distintos espacios a bordo.

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Según la compañía, el barco incorpora 24 experiencias nuevas o mejoradas y más de 40 bares, salones y restaurantes. Entre sus principales atractivos figuran producciones teatrales, instalaciones de bienestar, espacios recreativos y el que MSC presenta como el tobogán seco más largo del mar.

Uno de los elementos visuales más destacados es Yaoyao, una escultura de acero inoxidable con forma de dragón suspendida a diez metros sobre el World Promenade, el paseo exterior del barco. La pieza incorpora referencias estéticas asiáticas, en línea con la identidad que la naviera ha querido imprimir al nuevo buque.

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La propuesta combina así el modelo de grandes barcos de entretenimiento con elementos inspirados en la cultura, el arte y los paisajes de Asia. La compañía también destaca la ampliación de las opciones gastronómicas incluidas en el precio del crucero.

BARCELONA SERÁ EL PUNTO DE PARTIDA DE SU PRIMERA TEMPORADA

El MSC World Asia iniciará sus operaciones comerciales con pasajeros el próximo 4 de diciembre de 2026 desde Barcelona. Su primera temporada estará centrada en el Mediterráneo, con escalas en Marsella, Génova, Mesina, Civitavecchia -puerto de acceso a Roma- y La Valeta.

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La elección de Barcelona como puerto de salida sitúa al nuevo buque en uno de los principales mercados de cruceros europeos y refuerza el papel del Mediterráneo como destino estratégico para la compañía.

MSC Cruceros prevé trasladar posteriormente el barco al sur del Caribe durante la temporada de invierno 2027-2028, con itinerarios de siete y catorce noches.

LA EXPANSIÓN DE LA SERIE WORLD CLASS

La inauguración del MSC World Asia se enmarca en una estrategia de crecimiento que va más allá de un único lanzamiento. La naviera prevé ampliar su serie World Class con la incorporación del MSC World Atlantic, cuya entrada en servicio está prevista para noviembre de 2027 desde Puerto Cañaveral, en Florida.

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Además, la compañía mantiene encargados otros cuatro buques de esta misma categoría, cuya entrada en servicio está prevista para 2031.

Con el MSC World Asia, MSC Cruceros continúa ampliando su capacidad en el segmento de los grandes barcos de ocio y entretenimiento. Su estreno comercial en diciembre permitirá comprobar cómo responde el mercado a una propuesta que combina dimensiones, experiencias a bordo y rutas por algunos de los destinos más consolidados del turismo marítimo europeo.

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