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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha prometido este sábado ante productores venezolanos "eliminar controles de precios" en el sector primario para fomentar la venta de productos agrícolas a la población en contraposición a los ahora desaparecidos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

"Se acabó la fulana CLAP para siempre (...). Se van a eliminar controles de precios, los fulanos cupos, las guías discrecionales", ha afirmado Machado ante centenares de productores agrarios en Araure, estado Portuguesa, según recoge el protal Efecto Cocuyo.

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"Usted siembra lo que le da la gana en su tierra, se acabó la competencia desleal del Estado (...). No hay más humillación que a ti te hagan bajar la cabeza por una comida mala, podrida, hecha afuera con sobre precio, mientras se arruinaba al productor venezolano", ha añadido la dirigente de Vente Venezuela.

Machado ha defendido que "aquí hay que abrir los mercados, no cerrarlos, abrirlos". "Aquí hay que crear todos los estímulos, los incentivos. Sí, claro que queremos competir, pero con justicia, y así ganamos todos: gana productor primario, a lo largo de la cadena de transformación, industrial, comercio y, por supuesto, el consumidor", ha argumentado.

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La clave está, ha apuntado, en que "sin propiedad privada no hay inversión en ninguna parte del mundo, en ningún sector". "Tenemos que asegurar que vamos a construir las condiciones de seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad del territorio, para que nunca jamás un productor en Venezuela, grande, mediano o pequeño, pueda tener riesgo o ser atropellado frente al Estado", ha planteado.

Considera así insuficiente los cambios legales y derogación de leyes impulsados por el Gobierno venezolano desde la incursión militar del 3 de enero en la que militares estadounidenses mataron a un centenar de personas en Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro.

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"El país tiene una urgencia. Aquí hay 4 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo formal. Aquí hay pensionados que viven de dólar y medio al mes, eso no se llama vivir. Aquí hay amas de casa que se les va la luz 6, 8, 10 horas, en Carabobo, en los Andes, en el Oriente, en Zulia", ha reprochado.

"Todo el mundo sabe que estos problemas existenciales que hay en Venezuela no se van a resolver hasta que no salga el régimen que las originó. Aquí hay que nombrar a los magistrados del TSJ, a los rectores del CNE y ponerle la fecha urgente que el país necesita para el día de la liberación del país", ha remachado durante su desplazamiento para asistir al Primer Encuentro Nacional Agroproductivo.

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