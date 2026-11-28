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Frente Amplio alcanza la jornada de reflexión de los comicios del 29N convencido de revertir las encuestas y convertirse en el factor sorpresa para la remontada electoral de la izquierda, como pasó en 2023 con Sumar, gracias al buen papel de su candidata, Ada Colau, en el debate a 'cuatro'.

La candidatura cerró la campaña electoral este viernes en un clima de optimismo y con los objetivos cumplidos, al percibir un cambio de ánimo con vistas a los comicios tanto para movilizar al electorado de izquierdas y cortocircuitar la llamada a concentrar voto en el PSOE.

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Frente Amplio reconocía que encaraba la contienda electoral con dificultades, como admitían en el seno de la coalición. Por ejemplo, tuvieron el hándicap de tener que armar una colación de una quincena de partidos 'in extremis', elegir a la carrera el referente electoral, la desventaja de acudir con una nueva marca aún sin consolidar, malas encuestas previas a los comicios y, sobre todo, un escenario de fragmentación electoral del espacio con una izquierda soberanista fuerte.

Sin embargo, la sensación de Frente Amplio es que el periplo electoral termina en tendencia ascendente, de menos a más, y la percepción de la fase final de la campaña les ha permitido creer en expectativa de voto, sobre todo a rebufo del buen desempeño de Colau en los debates electorales, máxime cuando son clave para atraer a los indecisos. Las expectativas se dispararon durante el cierre de campaña, el acto más multitudinario de la candidatura, donde se coreó repetidamente el lema 'Ada remontada'.

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DEBATE, EL PUNTO DE INFLEXIÓN QUE ALIMENTA LA ÉPICA

Por tanto, la satisfacción es plena en Frente Amplio al estimar que lograron un punto de inflexión con la clara victoria de Colau en ese debate, que revitaliza el estado de ánimo de sus bases ante su contundente confrontación con PP y Vox.

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Y permitió visualizar otro de sus 'leit motiv' de su campaña, que estos comicios van de bloques de gobernabilidad y que sin ellos el PSOE no puede retener la Moncloa. Con ese discurso persiguieron anular una de las principales preocupaciones que mostraban los sondeos: el alto índice de fuga de electorado con respecto a 2023.

Además, se consiguió el golpe de efecto que supuso el polémico comentario de "calladita" que le dirigió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cuya amplificación alimentó el tono épico de la candidatura, instando a la remontada el 29N en base al voto femenino.

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OBJETIVO: SUPERAR EL 10% Y PROVINCIAS CLAVE

De esta forma, el espíritu de épica se ha instalado en el broche final de campaña y se ve factible alcanzar y superar el objetivo inicial del 10% de voto el 29N, el umbral que por las características del sistema 'D'Hondt' garantiza al menos una veintena de diputados, abriendo con ello la pelea por la gobernabilidad a la derecha ante unas encuestas que, según exponen en la coalición, les infravaloran.

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Con este contexto, Frente Amplio señaló una quincena de provincias prioritarias y estiman que aspiran a escaño tanto con su papeleta propia como en alianza con formaciones como Compromís en Comunidad Valenciana, Chunta Aragonesista en Aragón, Ara Més en Baleares y la confluencia Unidad del Pueblo Canario.

Por ejemplo, calculan que en una decena el escaño se lo disputan a la derecha sin perjudicar al PSOE y ven opciones de lograrlo en Zaragoza (la lista por CHA), Sevilla, Málaga, Asturias y Las Palmas (encabeza Nueva Canarias), entre otros territorios. Sin embargo, en las circunscripciones más pequeñas, son conscientes de que hay pocas posibilidades.

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Durante estos 15 días de contienda electoral y para desmarcarse de otras candidaturas del mismo espectro ideológico se afanó en mostrarse como la izquierda comprometida a gobernar pero también exigente con el PSOE al ya reclamar como primera medida bajar los alquileres un 30%.

CONTRA EL VOTO ÚTIL AL PSOE

Otro idea "fuerte" de esta campaña, repetida en cada entrevista y acto, fue revolverse ante el voto útil al el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, con quien se han mostrado más beligerante en algunos tramos de la campaña al señalar que la estrategia de crecer a costa de su electorado, "copiando" incluso medidas del programa electoral, era desastrosa y solo servía para perder la mayoría progresista.

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Este mismo viernes tiraban de humor para combatir el llamamiento a concentrar el voto en Sánchez con un vídeo viral realizado con Inteligencia Artificial y lemas como 'No vote perro, vota chucho', apelando así a la idea de emitir el sufragio con perspectiva de "bloque".

También otro hito de campaña destacado han sido los manifiestos para pedir el voto a la coalición que lidera Colau tanto de excargos de la primera etapa de Podemos como, sobre todo, del millar de figuras destacas de la cultura que apoyan a Frente Amplio como los actores Javier Bardem y Antonio de la Torre.

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La vivienda ha sido la bandera de la candidatura, plasmada en su lema 'Un voto como una casa' con las promesas de acabar con la especulación inmobiliaria y poner en valor el perfil de Colau, referente en la materia y que combina el activismo y la experiencia de gestión en el Ayuntamiento de Barcelona.

REPARTO DE ROLES Y CAMPAÑA CORAL PARA CUBRIR TODO EL TERRITORIO

La candidatura quiso también mostrar un tono propositivo, sobre todo en la primera semana de carrera electoral, con algunas iniciativas novedosas como la limitación a 10 millones para las herencias a ultrarricos.

También ha tenido un enfoque de campaña un tanto atípico al primar la coralidad para aprovechar el perfil de todos los dirigentes y los ministros de Sumar para cubrir todos los territorios prioritarios.

El paradigma de esa filosofía se plasma en el tándem entre el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y Colau, que rompe la tradición de presentar al aspirante a la Moncloa por la capital al concurrir por Barcelona. También ha contado con mucho foco el ministro Pablo Bustinduy, en su faceta de portavoz de la candidatura, mientras que el titular de Cultura se volcó en Cataluña.

Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha irrumpido en campaña con intervenciones destacadas, sobre todo para marcar distancias con el PSOE, y todos ellos han jugado el importante papel de reivindicar los logros de gestión del espacio para dar al electorado una hoja de servicios que justifique su voto, según explican sectores de Frente Amplio.

EVITA CHOQUES CON PODEMOS

Por otro lado, la candidatura ha tratado de evitar rifirrafes con Podemos durante esta campaña tras fracasar el intento de negociación para confluir juntos, resaltando que no se iban a equivocar de adversario aunque compitieran por un electorado similar. Eso sí, alegaron que los 'morados' no quisieron pactar un acuerdo global.

Sin embargo, sí dirigieron algún reproche al cabeza de lista de ERC en campaña, que precisamente mantuvo una alianza con Podemos en esta campaña electoral, afeándole su voto en contra de la reforma laboral o que decepcionara las expectativas de unidad.

También en esta campaña han tenido iniciativas curiosas para captar seguidores como como lanzar un simulador de recaudación de su propuesta de impuestos a grandes fortunas. Además, se sumaron al impulso de la comunidad digital 'frenteamplista', emulando la iniciativa de grupos de WhatsApps y reenvío de mensajes masivos en los comicios de Brasil del conocido popularmente como el 'Ejército de Lula'.