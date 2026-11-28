Guardar

El Cairo, 28 nov (EFE).- El influyente clérigo chií Muqtada al Sadr convocó a sus seguidores a celebrar una oración unificada el próximo viernes en la plaza Tahrir de Bagdad, en un llamamiento en el que instó a respaldar el proyecto de reforma del Gobierno iraquí y a combatir la corrupción y el contrabando en el país.

En un comunicado publicado este sábado en su cuenta oficial de la red social X, Al Sadr pidió a los fieles que celebren la oración del viernes simultáneamente en todas las provincias iraquíes, con la capital como punto de encuentro central.

PUBLICIDAD

"Levántense, para revivir su ritual, demuestren su amor por su patria y esfuércense por completar y apoyar el proyecto de reforma para que podamos alcanzar sus frutos", señaló Al Sadr en el mensaje.

Asimismo, reclamó la erradicación de "la corrupción, los corruptos y los contrabandistas" en todo el territorio iraquí y pidió que el país permanezca protegido frente a cualquier ocupación, las milicias y la corrupción.

El dirigente estableció como condición que un mínimo de siete personas, incluido el imán, permanezcan en las áreas designadas para la oración del viernes en cada distrito.

La convocatoria se produce en un momento de tensión política en Irak por la campaña emprendida por el Gobierno federal para reforzar el control estatal sobre los recursos petroleros y combatir las redes de contrabando de hidrocarburos, medidas que han provocado el rechazo de las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

PUBLICIDAD

En los últimos días, las fuerzas de seguridad han intensificado las operaciones contra el contrabando de petróleo. Este viernes, interceptaron en la provincia septentrional de Kirkuk un camión que transportaba crudo oculto en un contenedor de artículos sanitarios, en una operación que se saldó con la detención del conductor.

El Gobierno iraquí ha defendido que estas actuaciones no están dirigidas contra ninguna comunidad o identidad étnica, sino contra las actividades ilícitas y el despilfarro de los recursos nacionales.

Al Sadr, una de las figuras más influyentes de la política iraquí desde la caída del régimen de Sadam Husein en 2003, ha construido buena parte de su popularidad sobre un discurso nacionalista, contrario a la corrupción y a las injerencias extranjeras.

PUBLICIDAD

La capacidad de movilización del clérigo, que ha encabezado importantes movimientos políticos y protestas populares, convierte sus llamamientos religiosos en un factor de relevancia en el escenario político y social iraquí. EFE