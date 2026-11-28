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Quito, 28 nov (EFE).- El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro volvió a advertir este sábado que la integridad de las elecciones de Ecuador está afectada y criticó que la respuesta del Gobierno del presidente Daniel Noboa a sus advertencias sea "vacía", al considerar que no refuta las acciones denunciadas.

En su calidad como director del Observatorio para la Democracia del Instituto Casla, Almagro insistió en que los comicios de este domingo en Ecuador están condicionados por las "inhabilitaciones, amenazas, violencias, intimidaciones, judicializaciones" que han afectado principales a la oposición, liderada por el correísmo.

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"A los elementos señalados se debe agregar el congelamiento de cuentas como mecanismo recurrente para impedir el ejercicio de derechos políticos. Todos estos factores menoscaban gravemente las condiciones de justicia y transparencia que las elecciones deben tener", apuntó Almagro.

El excanciller uruguayo aseguró que "actualmente no es posible ya restablecer los derechos políticos de los candidatos que se vieron obligados a retirarse de la contienda electoral, ni de los partidos o movimientos".

La Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente de Rafael Correa (2007-2017), no puede participar en estos comicios al estar suspendido a petición de la Fiscalía, que mantiene abierta en su contra una investigación por un presunto caso de lavado de activos en la campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

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Esto provocó que los candidatos correístas de estos comicios de este domingo tuvieran que presentarse en la listas de otros partidos, mientras que varios de sus líderes, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la excandidata presidencial, Luisa González, se encuentran en prisión por diferentes causas judiciales.

"La relación entre el ejecutivo y las instituciones de control evidencia un modelo de concentración de poder", denunció Almagro, quien hizo hincapié en el "hiperpresidencialismo" de Noboa y criticó el rechazo del presidente hacia los magistrados y a la Corte Constitucional, al que considera "el único órgano independiente" que resiste en el país andino.

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También hizo referencia a cuando Daniel Noboa lideró una manifestación en rechazo a los jueces del alto tribunal por no permitir que avanzaran algunas de sus leyes en agosto de 2025.

El pasado miércoles Almagro ya había denunciado en su cuenta de X el trato a los opositores y criticó la "violencia y amenazas" que sufren los partidos políticos de Ecuador.

Ante dichas críticas la misión permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) catalogó sus declaraciones como "inadmisibles", lo que fue compartido por el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Roberto Kury.

Este sábado, Almagro consideró que la respuesta del Gobierno ecuatoriano no aportó argumentos jurídicos ni pruebas para desmentir sus denuncias.

"Deja en pie todos los elementos que hablan del deterioro democrática, del retroceso en materia de Estado de Derecho y la limitación de derechos civiles y políticos en el país", argumentó.

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de mañana, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades. EFE

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