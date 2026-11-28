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Berlín, 28 nov (EFE).- Al menos siete personas murieron en un ataque ruso registrado la víspera contra una empresa en Nizhyn, en la región ucraniana de Cherníhiv, informó este sábado el Servicio de Emergencias (SES) a través de Facebook, una vez concluidas las labores de rescate.

Una persona fue sacada con vida de los escombros.

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En la operación participaron un total de 55 rescatistas del SES y 14 equipos, incluidos dos equipos caninos de búsqueda con perros de servicio.

Los bomberos extinguieron el incendio que se desató en el lugar.

Además, un coche resultó dañado en un ataque con un dron FPV contra una empresa agrícola en Semenivka.

El sábado por la mañana, las fuerzas rusas atacaron Koriukivka. Se registraron dos ataques: uno contra una empresa forestal y otro contra un negocio de la ciudad. Las fuerzas rusas atacaron una empresa en Nizhyn la tarde del 27 de noviembre.

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Las fuerzas rusas siguen atacando a diarios diversas regiones ucranianas con drones y misiles balísticos.

Sólo durante la última noche lanzaron ataques con 162 drones y se registraron impactos en siete localidades del país, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

En otros siete lugares se encontraron drones derribados por las defensas ucranianas.EFE