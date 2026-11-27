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Bangkok/Madrid, 27 nov (EFE).-

Minab (Irán).- Nueve meses después del ataque atribuido a Estados Unidos que dejó 157 muertos en un colegio, 120 de ellos niños, la sureña ciudad iraní de Minab sigue sin cerrar la herida y padres como Golam reclaman justicia por la muerte de su hijo de 13 años.

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Tuwani (Cisjordania).- La violencia desbocada de los colonos, los puestos de control itinerantes del Ejército israelí, la falta de fondos transferidos por Israel para pagar a docentes y la detención puntual de algunos de ellos está poniendo en jaque la educación en Cisjordania ocupada, que se mantiene actualmente con solo tres días lectivos semanales.

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Beledweyne (Somalia).- La crisis de desplazados, la extorsión y la fatiga de los donantes internacionales se han convertido en Somalia en un cóctel fatídico explotado por el grupo yihadista Al Shabab, que buscar derribar al Gobierno central.

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Mbourg (Senegal).- "Barça o Barzaj", Barcelona (Europa) o la muerte. La frase se repite como un mantra en Senegal. El sueño europeo y el tëkki (triunfo) arrastran a miles de personas, en su mayoría jóvenes, al mar. Fracasar es un estigma, para el emigrante y para su familia. Por eso, muchos intentan llegar a España una y otra vez. "Aunque mueran 10 personas, salen 20 al día siguiente".

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Madrid.- La campaña para las elecciones generales del domingo en España concluye en la medianoche del viernes y, tras quince días recorriendo el país, los principales candidatos piden por última vez el voto con grandes mítines: Pedro Sánchez en Madrid, Alberto Núñez Feijóo en Sevilla, Santiago Abascal en Valencia y Ada Colau también en Madrid.

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Taipéi.- Cinco claves sobre las elecciones locales del sábado en Taiwán, unos comicios que pondrán a prueba el apoyo a los dos principales partidos: el PDP, que define a la isla como un país independiente de facto, y el KMT, favorable a estrechar lazos con Pekín.

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Quito.- La votación anticipada de las elecciones locales de Ecuador continúa con el programa 'Voto en casa', donde las urnas llegan hasta las casas de aquellas personas mayores de 50 años y con una discapacidad de al menos el 75 % que hayan solicitado emitir el voto sin salir de su vivienda.

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París.- Los republicanos españoles que llegaron en masa a las playas de Francia en 1939 buscaron mantener viva su lucha en los campos de refugiados creando, en precarias condiciones, sus propios periódicos, la 'presse des sables'. La Biblioteca Nacional de Francia conserva algunos de estos ejemplares, que mostró a EFE, y coincidiendo con el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, busca sacarlos del olvido.

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San Juan.- Organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y ambientales de Puerto Rico convocaron este viernes la marcha del 'Día de Indignación Nacional' para alzar la voz contra el aumento del costo de la vivienda, el incremento de la factura de la luz, la privatización de espacios públicos y el deterioro de servicios esenciales como la salud y la educación, frente al Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, San Juan.

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Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, encabezan el primer gabinete binacional entre ambos países que se celebra en cinco años, un espacio de alto nivel para tratar asuntos comunes entre los gobiernos de los dos países vecinos que se celebraba anualmente y que había quedado pausado en los últimos años por diferencias políticas.

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Nueva York.- Estados Unidos vive una nueva edición del Black Friday, que abre también la campaña de compras navideñas, con 182,7 millones de consumidores previstos durante el fin de semana de Acción de Gracias y unas ventas minoristas de noviembre y diciembre que podrían superar por primera vez el billón de dólares, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

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Pekín.- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron el 16 % a lo largo de los diez primeros meses de 2026, lo que supone una aceleración de medio punto porcentual respecto al acumulado entre enero y septiembre, según datos oficiales divulgados este viernes.

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Tokio.- Japón ampliará el papel de la inteligencia artificial (IA) para acelerar la toma decisiones y mejorar las operaciones militares, afirmó este viernes el Ministerio de Defensa del archipiélago en un nuevo documento, recalcando que mantendrá el control humano.

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Ciudad de Guatemala.- La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti (2012-2015) comparece ante un tribunal por el caso 'Cooptación del Estado', uno de los varios procesos judiciales que enfrenta la exfuncionaria por acusaciones de corrupción durante su mandato con el Gobierno que presidió Otto Pérez Molina hace más de una década.

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Sídney (Australia).- De vídeos sobre citas y ejercicio físico a contenidos que culpabilizan a las mujeres y promueven el odio hacia ellas, los algoritmos de las redes sociales pueden conducir a los jóvenes por un camino de radicalización que Australia busca atajar con una ley pionera que permitirá a los usuarios desactivar los sistemas automatizados que seleccionan y recomiendan publicaciones.

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Bandar Abás (Irán).- Los habitantes de la ciudad iraní de Bandar Abás salen al paseo marítimo al caer el sol para pasear, cenar o fumar shishas, en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

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Punta Arenas (Chile).- La ciudad chilena de Punta Arenas, en el extremo sur de América, quiere convertirse en el nuevo "supermercado" de Malvinas, una aspiración que en Argentina ha generado incomodidad y que podría agravarse con la partida en los próximos días hacia el archipiélago atlántico de un carguero chileno.

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Bogor (Indonesia).- El panda gigante Satrio Wiratama, apodado 'Rio', del Taman Safari Indonesia en Bogor celebró este viernes su primer cumpleaños.

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Jeongseon (Corea del Sur).- El casino Kangwon Land, situado en la provincia surcoreana de Gangwon, es el único establecimiento del país en el que los ciudadanos surcoreanos pueden apostar legalmente desde su apertura en el año 2000.

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Roma.- El director español Rafael R. Villalobos abre la temporada de la Ópera de Roma con 'El progreso del libertino' de Ígor Stravinski, una reflexión sobre la libertad como responsabilidad con la escenografía del sevillano Pablo Chaves Maza.

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Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la mayor del mundo en español, prepara su edición 40, que se prolongará del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con Italia como país invitado; la participación del escritor británico de origen indio Salman Rushdie y la nicaragüense Gioconda Belli, y con un homenaje a Juan Rulfo.

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Lima.- La 47 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, la más antigua de Perú, abre sus puertas en el turístico distrito de Miraflores.

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Montevideo.- Los entrenadores del brasileño Palmeiras y del argentino Estudiantes de La Plata hablan en conferencia de prensa a un día de la final de la Copa Libertadores.

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srp/alm/EFE

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