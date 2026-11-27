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Roma, 27 nov (EFE).- El papa León XIV acudió este viernes a una conocida parroquia del centro de Roma y, en su homilía, denunció algunos de los problemas "invisibles" que se viven en la capital, como la pobreza de los sintecho o la incertidumbre económica.

"El centro histórico de nuestra ciudad es como una mesa puesta ante los ojos del mundo: monumentos, palacios, tiendas, restaurantes, peregrinos y turistas de todos los continentes. Sin embargo, en torno a esta mesa viven y trabajan personas que a menudo permanecen invisibles", denunció el pontífice estadounidense.

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León XIV ha emprendido a una serie de visitas parroquiales con motivo del Adviento y la primera ha sido la basílica de Sant'Andrea delle Fratte, en pleno centro histórico de la Ciudad Eterna, entre la Plaza de España y la famosísima Fontana di Trevi.

Tras dejar flores ante la Virgen del Milagro, el papa ofició misa ante los fieles que habían acudido al templo para celebrar el día de la advocación de la 'Medalla milagrosa' de Santa Catalina Labourè.

Reflexionando sobre el Evangelio, denunció el "contexto de crisis" moderno marcado por "una humanidad afectada por la pérdida de la paz, jóvenes con problemas para construir su futuro o la soledad en muchas ciudades".

Por ello, aseguró que Jesús llama a sus fieles a "la conversión, a un cambio de perspectiva" para que "no consideren la historia como si no hubiera ya nada bueno que obtener".

León XIV, obispo de Roma, afirmó que esta "nueva mirada" debe también ser aplicada en la capital italiana, naturalmente muy turística pero también afectada por varios problemas.

"Hay pobres que duermen en la calle, ancianos que se han quedado solos, muchos hermanos y hermanas extranjeros y trabajadores con salarios que hieren su dignidad; hay comerciantes que cargan con el peso de horarios extenuantes y una creciente incertidumbre económica", lamentó.

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Pero las calles del centro romano, avisó, también son recorridas por "turistas y peregrinos que llegan con una petición de acogida a veces no expresada".

"Queridos hermanos, a vuestra comunidad parroquial se le ha confiado la belleza de esta iglesia y de esta parte del centro de Roma. Os invito a poneros siempre al servicio de las personas con las que os encontráis, especialmente de las más necesitadas, de modo que la belleza del lugar en el que vivimos pueda traducirse en una fe que se hace caridad", instó el papa a los fieles y clérigos del templo, confiada a los frailes de la Orden de los Mínimos. EFE

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(foto)