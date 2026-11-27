Guardar

Tras su fugaz paso por 'GH VIP', donde ha aguantado solo una semana abandonando la casa este miércoles a pesar de la posibilidad de quedarse como concursante oficial tras cumplir su misión como 'colaboradora infiltrada', Belén Esteban se ha incorporado como tertuliana a los debates del reality y su regreso a los platós ha estado marcado por su tenso reencuentro en directo con Alejandra Rubio tras las duras críticas que hizo a la novia de Carlo Costanzia y que provocaron su distanciamiento de Terelu Campos.

Antes de poner rumbo al plató de Mediaset, 'la Patrona' aprovechaba sus primeras horas de libertad para disfrutar de un paseo por Paracuellos con dos amigas y comer en uno de sus restaurantes favoritos y, al ser preguntada por su inminente 'cara a cara' con la nieta de María Teresa Campos, tiraba de ironía al asegurar que "yo soy una Beyoncé", haciendo referencia al enfado de la influencer porque en su día ella comentase que parecía Beyoncé por su actitud de diva con la prensa.

PUBLICIDAD

Ya en el debate de 'GH VIP', Belén y Alejandra se han sentado a apenas un metro de distancia y, con una tensión más que evidente reflejada no solo en sus rostros sino también en su postura, han ajustado sus cuentas pendientes y han hablado sin tapujos sobre su desencuentro.

Entonando el mea culpa, la ex de Jesulín de Ubrique ha admitido que metió la pata cuando dio una exclusiva sobre el docurreality que la sobrina de Carmen Borrego rodó con Carlo Costanzia cuando estaba embarazada de su primer hijo. "A mí me llega una información cuando ella hace el documental con su pareja, al que no se puede nombrar, y perdóname que sea así, pero el documental no se puede vender y me llega una información de que va a vender el parto" ha reconocido.

PUBLICIDAD

"¿Pero qué más he dicho de Alejandra?", le ha preguntado, asegurando entre risas que "ojalá a mí me dijeran que me parezco a Beyoncé porque este cuerpo con 53 años...".

Un momento en el que Belén ha afirmado que "yo pedí perdón" por lo que dijo en su día. "Yo no lo vi, pero si me lo pides ahora lo acepto" ha reaccionado Alejandra, aunque la 'princesa del pueblo', tajante, ha dejado claro que no iba a volver a disculparse: "Yo te lo pedí en su momento, ahora no". "A mí me han regañado mucho, y esa persona me ha dado una lección, que los problemas que tenga con Alejandra y con Terelu, ella no está en medio" ha expresado sincera la madre de Andrea Janeiro, dejando entrever que su hija le habría pedido que la mantenga al margen de este asunto a pesar de la amistad que ha tenido durante años con la nuera de Mar Flores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, y aunque antes ha admitido que "tú no tienes la culpa", le ha reprochado a Alejandra que "este verano tu madre me ha dado por todos los lados. Ángela Portero dijo un día que el daño más grande que ha hecho Belen ha sido a su hija, y Terelu dijo 'muy bien', y la única que puede decirme algo como madre es mi hija". Una expresión que la influencer ha puesto en duda que dijese su madre, aunque sí le ha echado en cara que "has pagado conmigo cosas que le pasan con mi madre, que no soy yo". "Llevas razón" ha reconocido Belén.