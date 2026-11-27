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Las autoridades de Colombia han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de Anyi Jácome, una mujer que permanecía secuestrada desde hace 101 días por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras haber sido raptada junto a tres agentes de la Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander, en el noreste del país.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha expresado su "profundo dolor" por la muerte de Jácome, quien fue secuestrada el pasado 16 de agosto en la carretera que conecta las localidades de Cúcuta y Ocaña, y ha trasladado sus condolencias a sus familiares tras "101 días de angustia e incertidumbre".

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"He ordenado a la cúpula militar y policial desplegar todas las capacidades en el Catatumbo y en el resto de Norte de Santander para perseguir a los responsables de este crimen y llevarlos cuanto antes ante la justicia. Este asesinato no quedará impune", ha subrayado el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, De la Espriella ha exigido a los "narcoterroristas del ELN" la liberación inmediata y sin condiciones de los tres integrantes de la Policía Nacional capturados en la misma acción, el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado, asegurando que el Estado empleará todos sus recursos legítimos para rescatarlos "sanos y salvos".

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Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, ha precisado que el cadáver de la víctima fue localizado en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, y ha condenado este "acto de barbarie" que, según ha señalado, "confirma la naturaleza criminal de una estructura terrorista que solo entiende el lenguaje de la violencia y el desprecio por la ley".

Mora ha añadido que la Fuerza Pública trabajará de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación para identificar y detener tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato, reiterando que las operaciones militares y policiales continuarán activas en toda la región hasta dar con el paradero de los tres agentes secuestrados.

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