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El experto independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Zvezdan Pirtosek, ha pedido que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre posibles violaciones de los derechos humanos a personas mayores durante la pandemia de COVID-19 y la dana que azotó Valencia en octubre de 2024, incluyendo el análisis de las decisiones y omisiones políticas y administrativas pertinentes.

Pirtosek es uno de los 57 expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar e informar sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en el mundo, según ha precisado el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en España.

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Durante su visita por España, invitado por el Gobierno, ha viajado por el País Vasco, Cataluña, Valencia y Galicia, para finalizar en Madrid y se ha reunido con más de 200 personas para evaluar la situación del país en la atención a los mayores, los derechos humanos en las residencias, las consecuencias del COVID-19 y la DANA, la inclusión social y comprensión del concepto de edadismo.

En este sentido, ha instado a exigir responsabilidades allí donde se constaten fallos y garantizar mecanismos de reparación efectivos para las personas afectadas. Asimismo, ha subrayado la importancia de involucrar a las personas de edad en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, incluso los procesos de preparación ante emergencias y de recuperación.

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"Seis años después las familias aún buscan respuestas sobre la muerte de sus familiares (...) Yo no soy quien debe llevar a cabo la investigación ni decir cómo arreglar lo que ha sucedido, pero quizá los responsables deban dar un abrazo a las víctimas, pedir perdón o dimitir", ha apuntado Pirtosek sobre la pandemia.

El experto ha señalado también que "algunos cargos políticos no entienden lo que es el edadismo". Además, ha destacado que la "prioridad" del país debe ser cerrar la "brecha" entre sus garantías legales y el disfrute de los derechos humanos por parte de los mayores.

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Pirtosek, que también es médico, ha recalcado que su visita ha tenido lugar en un momento "muy significativo" para el país, después del desahucio de una mujer de 87 años (Mari Carmen), un suceso que, según ha reconocido, le "emocionó mucho" por la solidaridad de las personas de "todas las generaciones".

Por otro lado, ha subrayado también la proximidad de las elecciones españolas, sobre las que ha querido recalcar que los derechos humanos han de "trascender" a los ciclos políticos.

"Un político de derechas, de izquierdas, del partido que sea, entiende que un día él también tendrá 80 años, y que tiene padre y madre. Estoy convencido de que cualquier partido sensato, de donde sea del espectro político, debe consagrar estos derechos humanos como algo esencial en sus políticas", ha respondido ante la pregunta sobre las elecciones de este domingo 29 de noviembre.

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En este sentido, aunque ha valorado de manera positiva las recientes reformas legislativas y las "inspiradoras" iniciativas comunitarias que se desarrollan en las distintas comunidades autónomas, ha expresar su "preocupación" por los prolongados tiempos de espera para recibir cuidados y apoyo a los mayores, que ha calificado de "inaceptables", y que, según ha asegurado, "requieren" de cooperación nacional.

A su vez, el esloveno ha pedido que se lleven a cabo investigaciones "independientes" e "imparciales" sobre las "posibles" violaciones de derechos humanos durante las "tragedias" de la pandemia y las inundaciones en Valencia, y ha instado a exigir responsabilidades por parte de los políticos y las administraciones.

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"ESPAÑA TIENE MOTIVOS DE SOBRA PARA ENORGULLECERSE"

En cualquier caso, ha subrayado que España tiene "motivos de sobra" para enorgullecerse de su longevidad, al ser uno de los países con más esperanza de vida, aunque ha recalcado que lo "importante" es trabajar para que esos años de vida puedan ser también años de "prosperidad", "calidad" y "derechos humanos" y ha precisado que esto se consigue "en los momentos cotidianos de la vida".

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"Vivir más tiempo en España es un logro colectivo. Garantizar que todas las personas puedan vivir esos años con dignidad, autonomía e igualdad de derechos es nuestra responsabilidad colectiva. Los derechos humanos no disminuyen con la edad", ha manifestado.

Sin embargo, también ha resaltado la "preocupante" situación en el país de la separación de la asistencia sanitaria y social, para lo que, según ha explicado, debería existir una "única ventana".

De igual manera, el experto ha hecho hincapié en la soledad no deseada de las personas mayores y el papel clave de la digitalización en esta situación, ante lo que ha solicitado al Gobierno español la "libertad" y el "derecho" de no vivir en el mundo digital para quien lo deseé.

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Pirtosek presentará el informe completo sobre su visita a España ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2027.