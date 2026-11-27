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La Habana, 27 nov (EFE) .- El Gobierno de Cuba envió este viernes sus condolencias a Egipto por las víctimas de la explosión de un camión que transportaba bombonas de gas, ocurrido el miércoles en la gobernación de Guiza (El Cairo), que causó al menos 31 muertos y 21 heridos.

"Sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de Egipto, en especial a los familiares de los fallecidos en el trágico accidente ocurrido al volcarse e incendiarse un camión cisterna con combustible en la gobernación de Giza. Deseamos una pronta recuperación a los heridos", expresó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

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La explosión del camión cargado de bombonas de gas y otros productos derivados de petróleo se produjo el miércoles en la carretera de circunvalación de Warraq, a la altura del distrito de Warraq, en el norte de El Cairo y perteneciente a la gobernación de Guiza.

Al menos 31 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en el incendio que se produjo después de que el camión sufriera una avería en el sistema de dirección, por lo que el conductor perdió el control, colisionó contra una barrera de hormigón y dejó además, decenas de vehículos calcinados. EFE

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