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Quito, 27 nov (EFE).- Ecuador celebra este domingo sus elecciones locales, donde el presidente, Daniel Noboa, busca que su movimiento político arrebate el control de las principales ciudades al correísmo, cuyo partido ha sido inhabilitado para estos comicios y varias de sus principales figuras y líderes locales encarcelados bajo acusaciones de presunta corrupción o impedidos de presentarse como candidatos.

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para elegir a 23 prefectos provinciales, 222 alcaldes y 1.499 juntas parroquiales, además de renovar a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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El CPCCS, creado a través de la Constitución promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), es un órgano clave al encargarse de nombrar a un amplio número de autoridades de control del Estado, incluido el fiscal general. Si bien sus miembros son independientes, actualmente esta entidad cuenta con una mayoría cercana al Gobierno nacional.

Estas elecciones estaban previstas para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral las adelantó para este 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en los primeros meses de 2027 por el fenómeno de El Niño.

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Noboa, a través del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), busca el control de las principales ciudades y provincias del país, actualmente en manos del correísmo, que en las elecciones locales de 2023 ganó en Quito, Guayaquil y Cuenca, entre otras.

La Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2007), principal fuerza de oposición a Noboa, no estará en la papeleta debido a la inhabilitación impuesta a petición de la Fiscalía, a raíz de una investigación abierta por supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2023.

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Además de la inhabilitación de la RC, algunos de los principales alcaldes ligados al correísmo y líderes opositores han sido encarcelados o inhabilitados para estos comicios, como es el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, encarcelado y condenado por comercio ilegal de combustible en las estaciones de servicio del negocio que maneja junto a sus hermanos.

Ante este escenario, los candidatos correístas que siguen en carrera han buscado refugio en otros partidos que les han cobijado en sus listas, como es el caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, mientras que la postulación de la excandidata presidencial Luisa González por el partido indigenista Pachakutik no fue aceptada antes de que la capturasen y enviasen a prisión provisional por un caso de presunto lavado de activos.

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El correísmo está llamando a votar nulo a sus seguidores en aquellas jurisdicciones donde no ha logrado presentar candidatos, como el caso de la prefectura de la provincia costera de Manabí, uno de los grandes feudos del correísmo, en el que buscaba ser candidata Luisa González.

Estas elecciones se vuelven a desarrollar con Ecuador instaurado como uno de los países con más asesinatos per cápita de Latinoamérica, pese a que lleva casi tres bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa, y a los sucesivos estados de excepción para combatir a los grupos criminales.

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En los últimos años han salido a la luz muestras de la capacidad de infiltración de las bandas criminales en los municipios, como sucedía con José Adolfo Macias Villamar (alias Fito), líder de Los Choneros, que -según las autoridades-controlaba la agencia de tránsito de la ciudad de Manta; así como los Chone Killers, que han hecho lo propio con la de Durán, municipio del área metropolitana de Guayaquil. EFE