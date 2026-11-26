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Nairobi, 26 nov (EFE).- Un tribunal de Kenia declaró este jueves culpable de todos los cargos de terrorismo y crimen organizado al pastor Paul Nthenge Mackenzie, líder de una secta cristiana vinculada a la muerte por inanición de al menos 429 fieles en el bosque de Shakahola.

En su fallo, emitido en el Tribunal de Shanzu, en Mombasa (sureste), la magistrada Leah Juma halló a Mackenzie culpable de participación en actividades delictivas organizadas, dos cargos de radicalización, facilitación de un acto terrorista y posesión de material destinado a instigar esos delitos.

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El tribunal fijará la pena en una audiencia posterior tras escuchar los alegatos atenuantes, según el procedimiento judicial keniano.

Mackenzie —quien se declaró inocente y cuya defensa anunció que apelará tras conocerse la condena— dirigía la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas en Kilifi, donde instaba a sus seguidores a ayunar hasta morir junto a sus hijos para llegar al cielo antes del fin del mundo.

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Según la Fiscalía keniana, la corte concluyó que promovió un sistema de creencias para facilitar violencia ideológica —el ayuno hasta la muerte— con el fin de impulsar un cambio religioso, político y social.

Junto a Mackenzie, fueron condenados por crimen organizado su esposa, Rhoda Mumbua; su mano derecha, Smart Deri Mwakalama (alias 'Mzee Smart'); Stephen Sanga Muye, Evans Kolombe Sirya y otros 21 coacusados, mientras que tres procesados resultaron absueltos.

Por radicalización, el tribunal condenó a Mackenzie, su esposa y otras siete personas por promover esas doctrinas (con 22 absoluciones), mientras que por adherirse a ellas fueron condenados 40 de los 62 acusados, 20 fueron absueltos y dos murieron durante el juicio.

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Mackenzie y su segundo al mando también fueron hallados culpables de facilitar un acto terrorista al trasladar a fieles entre el bosque de Shakahola y la localidad de Malindi poniendo en riesgo sus vidas.

La Fiscalía presentó 96 testigos —entre supervivientes, menores, exadeptos, patólogos y expertos— y sostuvo que esas prácticas no estaban amparadas por la libertad religiosa constitucional, sino que buscaban aislar a las víctimas de sus familias, la atención médica y el instinto de supervivencia.

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El fallo se suma a la condena de 200 años de prisión dictada el 6 de noviembre por el Tribunal Superior de Mombasa contra Mackenzie y 28 coacusados por el asesinato de 190 niños y un adulto en fosas comunes de Shakahola.

Aún resta la pena por el veredicto de este miércoles de un tribunal de menores de Tononoka por agresión y cinco cargos de crueldad infantil; el viernes se espera un cuarto fallo por el homicidio involuntario de 238 personas.

Fundó la secta en 2003, fue detenido por radicalización en 2017 y en marzo de 2023 por la muerte por inanición de dos niños, y quedó libre hasta su arresto en abril de 2023, al comenzar la exhumación de fosas comunes.

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Mackenzie permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Shimo la Tewa, en Mombasa. EFE