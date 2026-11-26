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El sindicato alemán IG Metall ha anunciado un acuerdo con la patronal de la industria alemana que contempla una subida salarial del 4,3% hasta 2028, por debajo del 5% inicialmente exigido, además de un pago único de beneficios de hasta 450 euros, con el que dan por finalizado un conflicto que había llevado a los trabajadores a convocar huelgas de 24 horas en la industria metalúrgica y electrónica.

En concreto, las federaciones sindicales de IG Metall de Baden-Wurtemberg y Renania del Norte-Westfalia han alcanzado este compromiso con las patronales regionales de Südwestmetall y Metall NRW, ante lo que el sindicato alemán anima al resto de comités de negociación a adoptar este acuerdo.

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El pacto contempla dos aumentos salariales permanentes del 2%, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2027, y del 2,3%, con vigencia a partir del 1 de abril de 2028, así como un pago único de entre 150 y 450 euros, en función del margen de beneficio neto.

"Este convenio colectivo supone una importante contribución a las inversiones en el futuro de Alemania como centro industrial. Las empresas que cumplan los requisitos del nuevo convenio colectivo recibirán flexibilidad financiera temporal y sus empleados obtendrán seguridad laboral. Ahora ya no hay excusa para los traslados ni los despidos", ha sostenido la presidenta de IG Metall, Christiane Benner.

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No obstante, las condiciones alcanzadas han quedado por debajo de la reivindicación inicialmente contemplada por IG Metall de un incremento el sueldo del 5%.

Por otro lado, el nuevo convenio colectivo incluye cláusulas como una sólida participación del propio sindicato y los comités de empresa en las decisiones de inversión, la prohibición de reducir plantilla y compromisos de invertir en las instalaciones. A cambio, pueden utilizar los beneficios acordados colectivamente con los empleados hasta un límite claramente definido.

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En caso de no cumplir con los requisitos anteriormente expuestos, las compañías estarán obligadas a reembolsar las contribuciones acordadas colectivamente.

Igualmente, los afiliados a IG Metall se reservan el privilegio de recibir un bonus extra sobre los pagos de beneficios.

El acuerdo ha llegado tras dos oleadas de movilizaciones de los trabajadores alemanes. En un principio, iniciaron paros parciales que la pasada semana intensificaron con huelgas de jornada completa en los que participaron más de 956.000 empleados.

"Las huelgas decididas a las puertas de la fábrica hicieron posible el acuerdo en la mesa de negociación. Agradecemos a los miembros de IG Metall su compromiso", ha expresado Nadine Boguslawski, miembro del Consejo Ejecutivo de Negociación Colectiva del sindicato.

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COMPROMISO "ACEPTABLE" POR PARTE DE LAS PATRONALES

Südwestmetall y Metall NRW, patronales del sector, han sostenido que tras más de 26 horas de negociación el resultado del convenio se trata de algo "aceptable", a pesar de que los incrementos salariales ponen bajo presión a muchas empresas en un momento "excepcionalmente" difícil.

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Asimismo, han informado que el acuerdo contempla mantener el mecanismo de diferenciación automática para empresas en situaciones de debilidad financiera, de tal manera que las compañías que cumplan estas condiciones no tienen porque cumplir las exigencias del convenio. Al ser de efecto automático ni siquiera tiene que comunicarlo a los sindicatos ni autoridades.

"A pesar de la situación excepcionalmente difícil que atraviesa nuestro sector, hemos logrado un compromiso aceptable para ambas partes. Las concesiones en materia salarial no son nada fáciles para muchas empresas. Gracias a la diferenciación automática, pudimos acordar una solución para todas las empresas que no pueden soportar mayores aumentos de costes", ha señalado Peter Sebastian Krause, presidente y negociador jefe de Südwestmetall.

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"Si los representantes de las empresas y los empleadores trabajan juntos, este instrumento puede contribuir a un renovado dinamismo dentro de las empresas. La diferenciación automática se acordó una vez más, consolidándola así firmemente en el conjunto de herramientas de negociación colectiva", ha expuesto Arndt Kirchhoff, presidente y negociador jefe de Metall NRW.